《12怪盜》Edan謝票逾百場 盧瀚霆拍杜琪峯新戲感興奮 (22:13)

MIRROR全員和ERROR其中3子吳保錡、郭嘉駿（193）和何啟華（Dee）等，今晚（27日）現身太古城中心，出席電影《12怪盜》首映禮，大批粉絲迫爆商場幾層，場面熱鬧。

12子一起受訪，問到他們對該片票房可有信心？隊長楊樂文（Lokman）說：「唔敢講，信心放晒落拍攝。」他們稍後會分隊為電影謝票，有指盧瀚霆（Anson Lo，教主）和呂爵安（Edan）跑最多，Edan表示成員謝票場數多寡，視乎大家工作檔期而定，他說：「四日謝票，我每日會謝票20幾場，我和Anson Lo各自謝票超過100場。開心可以見到粉絲，多謝他們支持，會把握機會跟他們見面和交流，因為之後MIRROR又會去美加繼續舉行巡迴演唱會，4個站共兩個多星期。」

至於江𤒹生（AK）謝票場數最少？他解䆁因最近有工作在身，他說：「拍緊部新戲，已開咗幾組，在戲中我要學新技能，上了1、2堂，很多人都覺得難，但我好快上手，是一個人的運動，不會有身體碰撞，暫時未能透露。」至於謝票場是否全部粉絲包場？姜濤不知道，指自己會盡力而為。

提到Anson Lo拍杜琪峯（杜Sir）新戲？Anson Lo說：「噚日（26日）拍第一組，從來無諗過自己能夠和杜Sir合作，好興奮，既緊張又榮幸。（杜Sir出名惡，做得不好會鬧人？）未鬧過我，之後唔知。喺戲中演司機，有唔少揸車場面，我唔識揸車，之前都有向駕駛經驗朋友請教。我都想考車牌，但未有時間。（杜Sir有否給意見？）所有嘢放慢啲去做，做完一個表情才做第二個。」

（即時娛樂）