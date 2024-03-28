金像獎2024｜洪金寶縱橫香港影壇逾60年 膺終身成就獎 (15:21)

「第四十二屆香港電影金像獎」4月14日假香港文化中心舉行，香港電影金像獎協會今天（28日）公布「終身成就獎」及「專業精神獎」得主，分別為縱橫香港影壇逾60年的洪金寶及擔任電影服裝管理超過40年的唐萍。協會主席爾冬陞代表董事局向2人道賀，對洪金寶在領導及推動港產武打動作片的貢獻，以及唐萍專注香港電影幕後工作之專業態度致以由衷敬意。

洪金寶是電影監製、導演、動作指導及演員，投身香港電影業超過60年。他自言現時擁有的一切都拜電影所賜，對電影的深愛以「我愛你」形容。洪金寶的電影以獨特的武打風格和靈巧機敏的動作，贏得全球觀眾的喜愛和讚賞。香港武打動作電影自1980年代起風行全世界，洪金寶功不可沒。

洪金寶逾半世紀的演藝生涯始於1961年，他9歲時進入于占元創辦的中國戲劇學院拜師學習京劇，改藝名朱元龍，同年獲師父安排演出國泰公司的國語片《愛的教育》，首次演出已經與當年鼎鼎大名的朱牧及林翠合演對手戲。他14歲正式加入影壇任武師，憑紮實基本功和肯學肯拼的態度，17歲時已成為邵氏電影《龍門金劍》的聯合武術指導。1970年成立的嘉禾電影公司以攝製武俠片為主，洪金寶加盟後有機會與李小龍、鄭昌和、胡金銓、許冠文及吳宇森等導演合作，並接觸到截拳道、合氣道、跆拳道和泰拳等各門武術。1977年，他在嘉禾電影公司其中一位創辦人黃楓導演的推薦下，以原名洪金寶首執導演筒兼主演《三德和尚與舂米六》，開創諧趣功夫片先河。1978年推出的《肥龍過江》，更令洪金寶成為形象獨特的功夫喜劇明星。

洪金寶的電影不斷創新突破，1980年《鬼打鬼》開創靈幻喜劇潮流，1981年的《敗家仔》更被推許為功夫片經典，時裝動作片《提防小手》（1982年）大膽嘗試一新觀眾耳目的飛車特技、高空躍下等危險動作，群星合演的大型動作喜劇《奇謀妙計五福星》（1983年）賣座成績再上一層樓，之後續有大受觀眾歡迎的「福星系列」，他還自導自演規模龐大的《富貴列車》（1986年）及《東方禿鷹》（1987年）等。洪金寶曾數度和成龍及元彪三師兄弟合演《A計劃》（1983年）、《快餐車》（1984年）及《飛龍猛將》（1988年）等電影，均是賣座的保證。

幕前演出方面，洪金寶憑1982年上映的《提防小手》與《最佳拍檔》的麥嘉同時獲得「第二屆香港電影金像獎」最佳男主角殊榮，他6年後在《七小福》憑飾演以于占元為藍本的京劇師父角色再度封帝。踏入2000千禧世代，洪金寶擔任《葉問》與《葉問2》的動作導演，為他繼早年的《敗家仔》後再增添兩座金像獎「最佳動作設計」獎座，連同之後的《殺破狼‧貪狼》，洪金寶四度榮獲金像獎「最佳動作設計」殊榮。

洪金寶的才華與成就並不僅於執導和演出，1980年代他為嘉禾公司監製了一連串叫好叫座的電影，又參與創辦德寶電影公司，由他監製的《皇家師姐》（1985年）更捧紅了今日貴為奧斯卡影后的楊紫瓊。洪金寶以其多才多藝及孜孜不倦精神，領導及推動港產動作片發展，讓他成為香港影壇其中一位最具影響力的人物，贏得影壇「大哥大」的稱譽。

專業精神獎得主唐萍（萍姐）是電影服裝管理人員，她原從事製衣工作，在27歲時加入港產電影製作幕後團隊，至今已超過43年，曾參與過的電影超過400部，經驗豐富。1980至1990年代是香港電影黃金時期，每年上映的電影超過200部，其中萍姐有份參與服裝工作的佔10多部。多年來，她印象最深刻的是要為1989年動作片《喋血雙雄》和1990年《喋血街頭》的演員和動作特技隊準備大量戲服。由於兩部戲內容均涉及驚險動作和槍戰爆破場面，萍姐需要在緊湊的拍攝過程中隨時修補或更換損毀的服飾。

萍姐曾參與多種不同類型電影的服裝工作，古今中外服飾都有涉及，如為1991年《猛鬼入侵黑社會》中「女鬼」于莉穿著配搭繁複的古裝、1992年《妖獸都市》中扮成各種妖怪的武師穿著特效戲服、1993年《新難兄難弟》的梁家輝和梁朝偉裝身成為身材突出的順德媽姐，以及1991年《逃學威龍》中數十位扮演學生的臨時演員準備合身的校服等。萍姐在片場中面對不同的突發狀况時，均能應付自如。入行將近半世紀，萍姐一直專心一致敬業樂業，對尚未言休的她獲得金像獎「專業精神獎」，是繼續堅持用心做好每部戲服裝工作的鼓勵。

（即時娛樂）