再見‧枕邊人｜徐榮馬德鐘三度合作 默契十足一拍即合 (15:41)

TVB劇集《再見‧枕邊人》踏入結局篇，終極Big Boss身分即將曝光，雖然可疑人物愈揭愈多，亦有角色釋除嫌疑，回復「好人」身分。一直為好友楊萬森（馬德鐘飾）跟蹤兼查探晴天（黃智雯飾）的「老鬼」魯正輝（徐榮飾），因晴天將當年凱晞建築工業意外的絕密錄音公開，令老鬼得知自己當年因萬森一己私心而坐了兩年冤獄。佩珈（史穎喬飾）因母親在老鬼入獄期間病逝，因此一直視這個爸爸為仇人，並因此變得叛逆。老鬼得悉真相後怒氣沖沖找萬森對質，兄弟情決裂。 佩珈在昨晚（27日）一集看到晴天報道，得知父親才是受害者後，即下廚煮「媽咪牌」咖喱孝敬爸爸，兩父女多年後終於冰釋前嫌，場面感人。老鬼後來得知萬森一直找鐘點工人麗姐假扮「大姑媽」，在佩珈身邊默默支持及打氣後，亦決定大方原諒萬森。

徐榮表示出演「老鬼」一角有難度，因老鬼一直視萬森為好兄弟，到後來發現自己被利用時，要在極短時間內突然轉變心態並不容易。他覺得其父親身分對演出有幫助︰「我會有少少代入咗，如果真係自己，會點呢？情感方面係會有幫助。同埋我覺得小朋友真係需要父母陪伴多啲，史穎喬呢個角色就係老鬼冇陪佢，媽咪唔喺度令佢性格變得反叛同孤僻啲，所以我依家一有時間就會陪仔女，一直都相信小朋友由父母陪伴成長，心態上會健康好多。」談到與馬德鐘三度合作，徐榮稱兩人的默契已是一拍即合。他又透露有份設計老鬼的造型︰「以前嘅記者鍾意著背心，所以保留咗新潮少少嘅背心，賊仔帽、恤衫配背心，呢個造型係我同設計師、監製一齊諗出嚟。」

（即時娛樂）