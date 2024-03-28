元彪憶22歲拍《新蜀山劍俠》 與大明星合作緊張腳震 (16:20)

元彪主演的電影《新蜀山劍俠》4K數碼修復版昨晚（27日）舉行首映，獲錢嘉樂、龐景峰、劉雅麗、丁羽、張同祖等捧場。久未露面的元彪身形狀態弗，他表示《新》片於1979、1980年拍攝，當年他只有22、23歲，尚未結婚，簽約嘉禾做基本演員後獲力捧。元彪說︰「當時跟很多大明星合作，甚少演員能有此機會，我入廠拍攝時緊張到腳震。」

他回憶當年一同演出的鄭少秋、劉松仁、林青霞、翁倩玉已是大明星，他與較年輕的孟海、李賽鳳都是小朋友。孟海年前已逝，元彪感觸表示︰「總算留下經典回憶。這部電影幾好，當年來說算是潮流，精彩、突出，演員特別多。因為大明星沒檔期，很多戲也交給我們演。這部戲拍攝了一年多，比我後期到西班牙拍攝7、8個月的《快餐車》還要長時間。老闆看見我們就頭痛，要花那麼多錢。」被問到當年戲中哪位演員最難度期時，他說︰「秋哥很多戲分。那時候，秋哥一來到，肥姐（沈殿霞）就跟着，很緊張秋哥。當年翁倩玉很紅，有日本市場，但她一早定好拍攝檔期，我們當基本演員的就24小時候命。」

元彪難忘昔日拍動作片很辛苦，也拍過很多日本片如《孔雀王子》、《阿修羅》等，有幸曾跟日本紅星勝新太郎合作。他被問到現在有沒有戲癮時說︰「我近年多做幕後和監製，幕前演出隨緣，有人欣賞、遇到適合的可接受。其實我做演員時也不太喜歡出鏡，拍完戲不多做宣傳，覺得不需要自誇，有幾叻都放在電影演出上，觀眾見到認真製作自會喜歡。」

（即時娛樂）