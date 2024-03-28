衛詩雅廖子妤拍吻戲曾遇過火對手 陳湛文演大衛不怕比較 (20:00)

ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》，講述瑪嘉烈（廖子妤飾）和大衛（陳湛文飾）分手後，靜極思動的瑪嘉烈與城中名廚烈火（傅孟柏飾）展開新戀情。在外遊歷已久的Diamond（衛詩雅飾）鳥倦知還，和大衛一同經營「大文號」水餃店。當瑪嘉烈和大衛以為各自與他人展開新一章，命運又悄悄把兩人與他們的他人微妙地連繫一起。衛詩雅回憶拍攝初期屢遇波折，各演員在鏡頭後出現不同狀况，她更因食龍蝦咬崩半隻門牙，擔心拍大特寫會出醜，翌日開工前先找牙醫補牙。

廖子妤回憶有天收工後不慎扭傷腳，腳腫得十分誇張，走不動，嚇得衛詩雅以為她骨折。「我們還曾集體感染新冠病毒﹗最初是攝影師，後來蔓延至劇組，我是其中一個。」衛詩雅稱劇組開鏡拜神儀式後，大家便安心順利。《絲絲》拍攝時，陳湛文要同時為電影《飯戲攻心2》開工，身心疲累。廖子妤回憶︰「早上6、7時開工化妝，他像死屍被工作人員運過來，臉色蒼白，下巴位置爆瘡。鏡頭後，他說不到兩句就睡着。收工後，他又被運走，到別處開工。」

林保怡、劉俊謙曾演過同系列的「大衛」角色，陳湛文未因此有壓力︰「有比較是好事，可令我學到更多。保怡哥與《綠豆》的演員的年齡比較大，他們有資歷、經驗，演得細膩，很難超越到他們。每齣戲的氛圍也不同，我們不如好好建立自己班底的情感。」陳湛文難忘跟廖子妤拍喊戲，拍了一個鏡頭不收貨，需走到角落蘊釀情緒。

廖子妤笑言拍殺人戲較有經驗，拍談情戲就有難度，需要衝破關口與不熟悉的對手建立互信。「跟傅孟柏拍親吻戲時很緊張，雙手垂下不敢動，結果要NG。」拍親熱戲經驗豐富的衛詩雅認為合上雙眼有助投入，事前亦最好跟對方溝通好。她回憶曾跟沒經驗的對手拍吻戲，對方竟然想舌吻，她立即用牙齒擋着舌頭，讓對方知道不能這樣。廖子妤回憶︰「我也曾在察覺時，自己已伸出舌頭，擔心對方誤會我有意博懵。我也遇過對手想舌吻，我也立即用牙擋着。」

衛詩雅最難忘跟吳彥祖拍接吻戲︰「他的太太Lisa S.當日帶女兒來探班，我擔心小孩不明白是什麼一回事，幸吳彥祖說女兒心理沒受影響。」廖子妤不抗拒大膽演出，與男友盧鎮業（小野）情侶檔上陣也可以。她說只要劇本好，願意衝破心理關口。

（即時娛樂）