不正常愛情研究所｜麥惠琪送祝福哭成淚人 文頌男反過來安慰 (20:31)

無綫J2台節目《不正常愛情研究所》今晚（28日）播出新一集，7位主持麥惠琪（Susuca）、伍倩彤（Gillian）、金永衡（Kim）、文頌男（Koba）、黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）及陳國麟（Doniven）濟濟一堂，講出當主持的感受，更終極互數對方。《聲夢傳奇2》出身的Kim是最後期加入節目的主持，他誇口雖然半途出家，但「驚都未驚過」。其餘6位主持聞言立即反擊及公開「黑材料」，回帶片段中的Kim首次擔任主持時口震震，表現不安。Kim只好認輸︰「係驚，但當時好努力跟住Doniven個flow。」

各主持之後會隱名互傳訊息，Kim收到的訊息是「你好癲無顧形象，係冒住分手嘅risk嚟做節目。每集調戲女嘉賓，讚女嘉賓點樣點樣好，得閒暗示差唔多要搵個更好，令我懷疑呢度拍緊《非誠勿擾》，希望你女朋友睇唔到」。原來傳這段訊息的人是Jojo，她跟Kim說︰「剛剛你爭住打畀暉哥（林映暉），又不斷讚Gillian靚女，我係你女朋友真係想扼死你。」

Susuca與Jojo向患上癌症的Koba送上祝福，Susuca講到對Koba的印象時表示︰「初初識你嗰個月，開廠就傾偈，知你又拍拖又分手。有日見到你腰痛不停問你咩事，後來你公布患病消息，咁年輕就要經歷咁多嘢，加油快啲好番，做你想做嘅事。」她在節目中哭成淚人，反過來要Koba安慰。

（即時娛樂）