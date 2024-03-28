周殷廷5月演唱會做舞台主角 《遲了悔改》點播1000萬雙喜臨門 (22:06)

周殷廷(Yan Ting)將於5月14及15日，九展Star Hall舉行兩場演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》。門票日前（26日）公開發售，樂迷反應熱烈，當日早上10時一開賣，兩小時內火速售罄，為首次舉行個人演唱的Yan Ting注入強心針。這是他出道9年首個個人演唱會，成為舞台主角色亦是演唱會創意總監，為觀眾呈現一個不同層次的視聽體驗，全方位多角度認識他的音樂、作品，還有「WHO IS YAN TING」。

Yan Ting早前推出新歌《三生有幸》，在YouTube上架一個月，點播183萬。《三生有幸》是《遲了悔改》和《意外現場》的第三部曲。2021年推出的《遲了悔改》，是ViuTV劇《太平紋身店》主題曲。3年前的《遲了悔改》在《三生有幸》帶動下網上點擊亦突破1千萬，加上演唱會門票極速售罄的消息，雙喜臨門。Yan Ting說：「多謝大家支持！得知消息後其實我內心是非常平靜，因為我沒有視之為終點，我會繼續努力進步，突破自己。」

現時他積極籌備演唱會，向來飲食規律，不會為了迎戰演唱會而刻意增肌減磅，因為要確保有足夠力氣演出。Yan Ting堅持每日一餐的低碳飲食模式，平均一星期做3至4日健身，這習慣已維持超過10年。他表示自己小時候曾經是肥仔一名，自入行開始低碳飲食，始終做幕前工作都需要維持身形，對自己要求極高，問到Yan Ting開騷會否騷肌？他則表示會好好考慮。

（即時娛樂）