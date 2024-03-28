男團LOONG 9宣布增3名新成員 分兩隊主打不同市場 (23:09)

《亞洲超星團》的9名選手奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌與陳梁，組成男團「LOONG 9」於3月9日出道。他們是《超星》決賽以成績排的前9名。今日「LOONG 9」官方微博突然宣布有3名新成員加入，分別是張鎬濂、郭殿甲與陳鑫昊。全文如下：

「大家好，這裡是Loong9。

關於Loong9組合成員變動的情況，現向大家作出詳細說明。

在充分了解與成員發展規劃一致的前提下，現正式宣布張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊三人加入LOONG9 ，並以Loong9非限定團成員的身份參與一切組合活動。

今後，Loong9-S將立足中國內地輻射亞洲地區；Loong9-V將立足於中國香港輻射亞洲地區。 我們將打破傳統限定意義，以S隊、V隊的雙重形式，繼續站在舞臺上發光發熱，請大家多多期待吧。

感謝一直以來支持Loong9的粉絲朋友。

*Loong9-S 成員：奧利、李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊

*Loong9-V 成員：奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁」

就公布內容S隊與V隊的分配，新加入的張鎬濂、郭殿甲與陳鑫昊主打內地市場被安排在S隊，LOONG 9初組成的三名香港代表冼靖峰、文佐匡、黃奕斌回歸香港市場的V隊。澳門代表江信熹則S隊與V隊兩邊走。

對於新成員加入網民熱議，有留言「亞洲超星團這操作都給我看呆了，還能這麼玩嗎？」亦有網民質疑新加入成員並非決賽的成績排序，張鎬濂是第11位、12位郭殿甲，而陳鑫昊是第15位，反之第10位的趙天翼未能入隊。

（即時娛樂）