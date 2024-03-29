月初邀Nathan現身個唱惹批評 陳蕾跪低發長文道歉 (13:02)

陳蕾月初舉行4場紅館演唱會，請來去年因負面新聞退賽的《全民造星V》學員魏念恩（Nathan）任表演嘉賓備受爭議，加上騷後及出席公開活動時多次回應關於Nathan的相關事情時，答案均惹來大批網民不滿，揚言要罷聽她的歌、後悔年初在叱咤頒獎禮上投票給她等。陳蕾昨晚（28日）終於「跪低」，在社交平台發長文道歉，更「割席」稱未來不再回應Nathan的私人事件。陳蕾的道歉全文如下︰

「首先，想就近期發生的所有事情說一句，對不起。請容我在此詳細交代一下。

其實自上年發生悲劇後，在過去的日子裡，我多次得知Nathan有放棄生命的想法或舉動，每次我都盡力嘗試在事後讓他明白，死並不是一個方法去逃避自己犯過的錯，應該從錯誤中面對自己及改變自己。

直至演唱會籌備期間，對於我如何遵守對學員的承諾，我也有過掙扎，反覆假設，我只邀請其餘三位學員？或是我全部學員都不邀請？我相信無論我如何決定，對Nathan都會視為一個打擊，我並不希望我身邊有任何人輕生，更加不希望有任何人因為我的決定而選擇輕生。所以最終我交給Nathan自己選擇，是否想出來演出。

演唱會期間，因為密集的綵排和準備每晚演出，我沒有時間多看留言及評論，只能有限度地觀看一些Ig限時動態。所以在做演唱會後的訪問時，對記者的提問，我誤解成他們指hater對我的攻擊，所以才會回答：我比較在意真實的人的聲音（而不是一些匿名Account的攻擊）。

我沒有好好講清楚，導致引起各種不安，這的確是我的不對。我想在此，對因為我的言論及行為所帶來傷害的每一位，表示衷心的歉意。特別想對Jessie的家屬和親友鄭重地說一句，對不起。我並非不在意你們的聲音。

演唱會後我離開了香港，期間除了休息和沉澱，亦每日陸續把所有留言及評論細看，無論是支持安慰的留言，還是失望憤怒的聲音，我都有消化及反思。由始至終無論任何訪問，還是任何人跟我討論，我都沒有講過Nathan沒有錯，我並不是支持他的行為，我只是希望支持他努力活下去，勇敢去承擔他要承擔的後果，勇敢去面對他要面對的人生課題。

最後，我的音樂及文字一直以來都是由心而寫，我的價值觀從來都沒有改變，我最珍視的從來都是生命。

今日之後，我將不再為Nathan私人事件作出任何回應，希望大家明白及體諒。

多謝所有給予的支持和關心的朋友，同時對於導致了的不安、憤怒及傷痛，再次表示非常抱歉，對不起。」

Nathan去年參加《全民造星V》期間，被已輕生的前女友Jessie家屬爆出分手後不斷向女方借錢及要求刪合照至形象受損，最後在決賽前退出。神隱近8個月的他， 月初時現身陳蕾的演唱會舞台，惹來網民不滿，連帶陳蕾亦受批評。陳蕾事後強調沒意圖為Nathan「洗白」，別人怎樣看Nathan，她控制不到。Nathan後來被指復出舞台當日正是舊愛Jessie的生忌，加上被指在Jessie死後3個月已戀上COLLAR成員許軼（Day），疑不堪壓力危坐海邊企圖輕生，被友人發現報警送院治療。陳蕾及後出席活動時未正面回應是否邀請Nathan演出變成害了他，只說自己唯一後悔的是，如果感受到任何人對生命失去鬥志，自己未夠膽盡全力去拉起他。

（即時娛樂）