黎明詩食道癌擴散離世 莫鎮賢憶故友患病仍堅持照顧前夫 (14:33)

黎明詩的fb昨天由家人代為更新，代她以歌曲《Goodbye My Love》向大家道別。（黎明詩fb圖片）

莫鎮賢透露黎明詩最初是患上食道癌，已病了一段日子，曾有好轉，惟後來惡化。（黎明詩fb圖片、TVB娛樂新聞台fb片段截圖 / 明報製圖）

1990年代玉女歌手黎明詩抗癌大半年，昨晨（28日）於睡夢中離世，終年58歲。莫鎮賢及何婉盈接受「TVB娛樂新聞台」電話訪問時，透露好友最初患上食道癌，雖曾好轉，但後來因癌細胞擴散令病情有變而離世。莫鎮賢更指黎明詩雖然身患重病，治療期間知道前夫Eric Fung身體不適卻未有家人照顧時，仍堅持去照顧對方，有情有義。

莫鎮賢說後期才知黎明詩患病，最初是患上食道癌，已病了一段日子，曾有好轉，惟後來惡化致行動不便，卻一直硬撐着拒坐輪椅，每次覆診及接受治療時均由身邊人扶着走路。他表示黎明詩數天前踏入生命倒數階段，所有朋友都趕到醫院，他從內地趕回來前去探望時，黎明詩已陷入昏迷狀態，至昨晨嘴角含笑安詳離世，沒有痛苦。

莫鎮賢回想去年10月、11月灌錄新歌期間曾跟黎明詩通電話，對方說可以當其MV女主角。他表示黎明詩拍攝當日精神奕奕，還說等今年生日時一同觀看，沒想到MV最後會變成她的遺作。莫鎮賢表示黎明詩患病時一直由同性伴侶Kelly照顧，他透露黎明詩的前夫Eric Fung也患了病，黎明詩知對方未有家人照顧時，竟堅持去照顧前夫。

何婉盈表示一直有跟黎明詩聯絡，說她一直抱住正面態度抗癌，惟癌細胞擴散令其病情有變。她哽咽地說：「她臨走前這兩天已經沒什麼痛苦。我這幾天要回內地工作，臨走前曾到醫院探望，她當時仍然可以對答聊天。」

（即時娛樂）