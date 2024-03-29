12怪盜｜姜濤羨慕大表哥有副好身材 邱士縉自嘲有名無利 (17:00)

姜濤、「大表哥」邱士縉（Stanley）及李駿傑（Jeremy），今日現身戲院出席MIRROR主演的電影《12怪盜》謝票活動，各人在活動上示範所演角色的絕技，獲現場觀眾興奮歡呼。提到拍攝的難忘事，Stanley說︰「在首映禮上觀看電影的彩蛋時，才第一次看到姜濤身邊的冰桶轉動，原來是靠幕後工作人員用人手轉，我最初以為是電腦效果，很搞笑。」姜濤提到這場戲時，自己也忍不住笑。他又表示有場騎電單車戲，拍攝前以為要親身上陣，可是導演有安排替身。Jeremy在戲中的角色擁有超強記憶力，現實中的他卻最怕記歌詞和對白，只可靠死背。他說︰「講驅蚊那一段對白，我NG了3、4次，但Jer（柳應廷）卻NG了14次！我平日記舞步不難，反而記歌詞和文字就好辛苦，今次拍戲花了很多時間死記台詞，很大壓力。」

問答環節上，有觀眾問如何能夠捉12怪盜，姜濤笑答：「用錢！開間公司跟我們簽約就可以」Stanley補充：「即是魯生（魯庭暉）可以做戲中的Johnny角色。」姜濤與Stanley被問如果一齊拍戲，想演什麼角色時，Jeremy提議他們扮戀人，自己則演證婚人，說完後更哼起結婚進行曲。姜濤聞言不停笑，並伸手拖Stanley，兩人手拉手扮情侶。Stanley說拍戲的話想扮演姜濤︰「想知道他人生擁有那麼多，有什麼感覺。他名利雙收，而我就有名無利。」姜濤說︰「我也想演Stanley，因為每朝起身就可以見到一副好身材。」

（即時娛樂）