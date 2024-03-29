泳兒整蠱歌手 玩假手加鬼口水 George嚇親 雲浩影尖叫 (18:17)

泳兒（Vincy）近日為跟Nowhere Boys合作推出的新歌《撞到正》落力宣傳。為配合歌曲「人比鬼更可怕」的信息，早前Vincy在《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》記者會上，向一眾歌手朋友包括：Gin Lee李幸倪、周國賢（Endy）、陳凱詠（Jace）、Lokman@MIRROR、周殷廷（Yan Ting）、George@PIX3L、雲浩影（Cloud）、Nowhere Boys主音Van及SPIRAL埋手，以血淋淋的假手加鬼口水玩驚嚇整蠱。

男歌手當中，大部分處便不驚，Endy跟Vincy握手後有點疑惑，再望望原來是假手，並說：「我就係諗點解你隻手長咗咁多。」自己被整後，Endy便拿着假手拍拍站在附近的Jace，雖然假手一直摸着Jace的面，但她毫不察覺，直至摸到假手質感時才問到：「咩事呀？咩嚟㗎？」然後望望便「哇」一聲大叫：「你哋好無聊。」同門的Gin連續「嘩」了兩聲，然後才說：「我就係奇怪點解你隻手咁淋嘅。」但她堅稱自己「唔驚」，更謂Vincy任務失敗，Vincy則表示要睇play back，十分搞笑。

至於「最唔襟嚇」則是George及Cloud，Vincy走近George並早有預謀地問：「可唔可以握個手呀？」毫無防範的George一口答應：「可以呀。」誰不知George一握便縮回，隨即邊掩嘴邊叫：「嘩！嘩！嘩！嚇死我呀！嘩！」過了10多秒仍驚魂未定；

至於Cloud則最無辜，她是被Nowhere Boys的Van「推介」給Vincy，Vincy再次立即上前握手，看到Vincy手上一堆鬼口水的她好奇地便伸手去摸，更說：「嘩，好多呀。」不過摸了一下後便被鬼口水的質感嚇到「Oh! My God!」高聲尖叫，而Vincy亦充滿成功感，邊笑邊說：「終於有一個人嚇親啦！」

事後Vincy表示為了這個嚇人任務，做了很多準備：「搵咗一啲同公司嘅artist做白老鼠，分別係小巧、Aiden（洪助昇）都畀我嚇過，但佢哋都係唔驚。」這次她抱住「全軍覆沒」的心態去玩。

到達現場後，她覺得只是假手不夠驚嚇，突然想到將鬼口水加在假手上：「因為我覺得如果佢哋接觸到一啲好黏、好黐立立嘅嘢，反而可能個心會突然間好驚訝，好彩都有幾個artist又畀我嚇親，雖然半成以上都唔係話好驚。」Vincy不小心將鬼口水掉到地上：「有人行過話我跌咗嘢，我一望，咦！原來係我啲鬼口水，但嗰個moment又唔可以認係我嘅，所以我就扮晒唔關我事，唔係我嘅。」Vincy又謂經過今次整蠱經驗，覺得整蠱人「唔係咁容易」，「好容易穿崩、好多突發嘅狀况，人嚇人原來真係好難。」

（即時娛樂）