《再見‧枕邊人》大結局 有重要角色墮崖亡 鄭俊弘搣甩乖仔形象演奸角 (18:36)

劇中演富二代Alex的鄭俊弘表示，對尾段演出難度較高：「要Keep住好崩潰、好緊張、好癲喪狀態，要好快由0去到100，需要好多energy，但呢個角色好好玩。」（大會提供）

無綫劇《再見‧枕邊人》今晚（29日）大結局，背負著對爹哋的內疚及晴天（黃智雯飾）的仇恨的Alex（鄭俊弘飾）將大暴走，更會擄走晴天至荒山野嶺報復，善美（張曦雯飾）及萬森（馬德鐘飾）先後趕到現場營救晴天，其間萬森除了與Alex上演激戰，同一時間當年謀害晴天的真身亦揭盅，答案令人意想不到，4人混戰期間，有一人墮崖身亡。

來到結局周，大凌生（張國強飾）與Alex「暗黑父子情」亦吸睛，大凌生入獄前拍片送給Alex，以慈父口吻說出：「就算你闖幾多禍都好，我都幫你孭晒」、「就算你一事無成，你都係爹哋最惜嘅仔」。由於大凌生實在說得感人，Alex流下自責眼淚，並爆出自己才是殺區明妙真兇：「我唔...應該戴你隻戒指！我唔應該害死小敏，係我累咗你，對唔住。」

劇中演富二代Alex的鄭俊弘（Fred）表示，對尾段演出難度較高：「要Keep住好崩潰、好緊張、好癲喪狀態，要好快由0去到100，需要好多energy，但呢個角色好好玩。」以往大多數演乖乖仔的他，坦言是次演奸角好有得著：「永遠唔可以諗自己係奸，同自己講係好嘅，你就可以好完整同埋justify到你角色所做嘅嘢。」

Fred指拍攝時兒子鄭讚廷（Asher）出世不久，初為人父的他要達宵達旦開劇，只能夠透過視像及家用監控鏡頭與兒子「見面」：「記得有一晚開廠，我仔瞓緊覺，嗰陣佢仲要掛住口水肩，我見到個口水肩反起咗遮住佢塊面，即刻緊張到打電話畀老婆，但佢冲緊涼聽唔到，當時好慌好驚，始終啱啱出世幾個月，好彩口水肩好薄，令我感受到做新手爸爸，唔可以喺個仔身邊嘅慌忙，𠵱家學識輕鬆去照顧。」

（即時娛樂）