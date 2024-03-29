安俊豪新歌《墨菲定律》走暗黑風格 凡事作最壞打算 (18:55)

安俊豪（Simon）向來不吸煙，但為表達新歌《墨菲定律》故事情感與落寞情緒，他被導演要求吸煙拍攝，導演出動全港只得一部的私伙古董車，作為Simon的拍攝「對手」。

Simon新歌近日派台，「墨菲定律」乃指但凡有壞的結果，這結果都必然發生，就如歌詞中「就算預期任何效果、任何事仍能出錯」，告誡大家凡事要作最壞打算，做足準備。

早前Simon為拍MV應導演要求，表達面對錯誤的「遺憾」，而拍攝吸煙情節，他透露導演特別買來零尼古丁的煙給他以供拍攝，事前請教吸煙人士學習拎煙手勢。

今次MV風格以電影感為主，導演出動私伙古董車，此古董車乃來自1968年的Ford Shelby， 全球只有800架，香港更只此一架，價值7位數。Simon是愛車之人，他見到這部古董車都愛不釋手，他說：「呢架仲係右軚車，係更加罕有。」

MV中，Simon要在特製廢墟中彈琴，他說：「今次編曲嘅Nic好好，用真樂器編咗好聽嘅弦樂之外，仲有琴聲由頭帶到尾，風格較為暗黑，以表達充滿錯誤嘅氛圍，為表現首歌情緒，我都特別練琴，把首歌彈出嚟。」

對於今次歌曲創作，Simon透露是與監製陳考威在Studio，以writing camp形式創作，他笑言自己就如歌曲所講，是個喜歡凡事作最壞打算的人，因此與填詞人T-REXX溝通時，就以「墨菲定律」描述對愛情的「容錯度」。

Simon坦言自己在感情裏包容度很高，試過對方出軌，他都能包容，只要對方不提出分手就可以， 但其實這並非健康關係，他認為包容度再高，都應該慢慢醒悟學懂愛自己、忠於自己想法，否則一段感情，時間拍得久也沒有意思。

（即時娛樂）