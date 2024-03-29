中年2紅白大戰｜譚輝智孖劉威煌跳唱 支嚳儀跟師弟妹合作冇壓力 (19:30)

譚輝智與劉威煌預告節目中與另外3人，成為5人一組再展舞技，跳唱草蜢《失戀》，至於必殺歌則留待開《中年》演唱會才唱。（林蘊兒攝）

無綫《中年好聲音2》勝負已定，一班參賽者緊接演出《紅白大戰》，再次分組對戰唱歌，昨晚（28日）他們在電視城綵排。參加首季《中年好聲音》的支嚳儀表示，第2次參與紅白大戰，升呢為師姐的她，今年擔任紅組領隊，聯同由周吉佩帶領的白組作賽，車婉婉則任節目主持。

支嚳儀憶去年參與紅白時失聲，今年盼以最佳狀態示人；由於隊員是抽籤分組，紅組有古淖文、顏米羔及安雅希等，支嚳儀認為是上天安排，她謙稱面對一班師弟妹沒壓力，反而要從他們身上學習，她說：「他們完成比賽不久，仍處於戰鬥格狀態，感覺他們好強。紅白大戰像是派對，氣氛好好，見古淖文勝出比賽後都未有休息，就要繼續演出。」

她會與隊員合唱葉蒨文《Cha Cha Cha》，如果勝出不介意出錢請大家食火鍋萬歲。有指《中年2》賽後當晚，無綫只在飯堂搞簡單慶功略嫌慳皮，支嚳儀表示去年他們是在辦公室，今年揀飯堂相信是為方便大家賽後不用走來走去，並非為慳錢。

白組隊員有譚輝智與劉威煌，前者形容他們是夢幻組合，預告節目中與另外3人，成為5人組再展舞技，跳唱草蜢《失戀》，至於必殺歌則留待開《中年》演唱會才唱。譚輝智說：「完成比賽才不久，綵排此歌時間不多，不知跳舞時，隻手應該要怎樣擺。」劉威煌自嘲跳舞也一般，讚譚輝智反而有進步，不敢組新跳唱組合，只希望靠有去年演出經驗的周吉佩帶領。

擔任《中年2》評判的陳慧嫻，賽後網上留言感染新冠肺炎，譚輝智和劉威煌稱當晚曾與陳慧嫻傾談和合照，希望對方多休息早日康復。

（即時娛樂）