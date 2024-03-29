逆天奇案2｜陳展鵬盼收視突破上輯 馮盈盈「從良」贖罪 (20:13)

郭柏妍表示劇中有很多她的第一次，包括親熱戲，是她入行以來最大尺度。（林祖傑攝）

無綫新劇《逆天奇案2》今天（29日）於將軍澳舉行啟播儀式，林夏薇、方力申及高鈞賢因工作未能到場，監製劉家豪早前宣布退休，這套劇亦成為他的告別作。

陳展鵬對今輯信心十足，相信能超越上輯超過30點收視，他說：「希望今輯突破上輯收視，不過最重要係口碑。」對於家豪哥宣布退休，意味不會有第3輯？他即道：「唔係㗎！可能呢個系列令到佢唔退休。《X檔案》都有好多輯，有好多可能性，家豪哥冇同我講過退休，其實上一輯佢都話退休，呢輯又話退休，希望集氣，呢套劇有劇運，令家豪哥可以《逆天》落去。」他指今輯加入了很多元素及角色，除馬國明客串一角，連家豪哥及梅小青也會客串，他說：「有好多彩蛋，但我冇同場，唔知佢兩個演乜嘢角色。」

馮盈盈上輯被封「國民妖精」，她稱今輯會從良嫁人變「國民人妻」，劇中嫁給高鈞賢，她表示角色這麼大轉變，最大考驗是編劇的功力，怎樣令她在第二輯洗白，她說：「演唔到就要交畀觀眾評價，今輯我會贖罪、認錯及改過自新，仲幫手撮合林夏薇和陳展鵬。」

郭柏妍表示劇中有很多她的第一次，包括第一次親熱戲，是入行以來最大尺度，她說：「有少少裸露，對手係鄭俊弘，有啲緊張，不過對方好專業，唔太尷尬。」黃嘉雯劇中再次穿婚紗演結婚戲，直言拍劇已結過好多次婚，問是否不想再演穿婚紗角色？她則說：「都唔會，著得靚就得。」至於現實中可有計劃和男友結婚？她即說：「事業為重，仍有好多角色想嘗試，未試晒又點可以咁快結呢？」

（即時娛樂）