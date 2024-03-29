我談的那場戀愛｜吳君如獲老公女兒撐場 讚MC演出佳兼有親和力 (20:52)

MC表示此套戲雖然是他第2部電影作品，卻沒有被前輩氣場影響。（鍾偉茵攝）

除了MC和君如外，有份演出的張錦程、法國演員Noel Norman Rodger Patrick、導演何妙祺及監製陳慶嘉亮相紅地氈。（鍾偉茵攝）

吳君如和MC合演的電影《我談的那場戀愛》，在文化中心舉行世界首映禮。（鍾偉茵攝）

「第四十八屆香港國際電影節」一連數日舉行，多部作品乘勢推出。吳君如與MC張天賦合演的電影《我談的那場戀愛》，今天（29日）在文化中心舉行世界首映禮。

除了兩位主角之外，有份演出的張錦程、法國演員Noel Norman Rodger Patrick、導演何妙祺及監製陳慶嘉亮相紅地氈。逾百名「賦二代（MC粉絲暱稱）」到場為偶像吶喊助威；吳君如亦不甘示弱，獲陳可辛及女兒陳是知撐場，一家三口放閃曬溫馨。

吳君如染了一頭金髮配火紅露肩短裙，非常搶鏡，她現場分享感受，形容片中既有搞笑情節，也反映現實社會問題。由於是她從未演過的角色，拍攝時感覺好新鮮，但又有難度，指導演有一定要求。

吳君如見現場「賦二代」人多勢眾，但沒有被他們尖叫聲嚇親，並讚粉絲很乖，拍片期間更送食物及飲品探班，很有禮貌，她公開讚賞對手：「MC演出好好，樣貌又能說服觀眾，我看他的演唱會，已覺得他很有親和力，大家都知，有些靚仔難有有親和力。」

MC自嘲有親和力可能與他身高有關，此套戲雖然是他第2部電影作品，卻沒有被前輩氣場影響，相反，與多位好戲之人合作，帶動他更易投入戲中角色，減少尷尬，演出更自然，他說：「戲中我與鄧麗欣有比較近距離接觸，起初不懂做反應，後來被帶入戲。與吳君如演的是網上情緣騙案，雙方保持遠距離，沒有身體接觸。」

對於與小鮮肉合作，吳君如自認仍年輕，不想被年齡打擊自己，她與MC合作擦出火花，讚新一代演員表現不慌張，例如事前不用夾，埋位就自然演出，她希望新戲掙錢，之後繼續有合作機會，不介意下次演繹其他親密關係。

（即時娛樂）