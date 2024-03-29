林峯讚老婆拍片剪片執相叻 跟苗僑偉幾年無見即興聚會 (21:31)

林峯、黃浩然、導演岩井俊二、柯煒林（Will）、林家熙（Locker）、陳苡臻、朱鑑然、胡子彤、胡卓希，今晚（29日）到澳門出席《澳門國際短片節頒獎典禮》，林峯與黃浩然雖然以拍長片為主，都特意支持同業拍好作品。

黃浩然笑說：「太太拍煮食比較叻，有時影完相會發給林峯請他太太代執相。」林峯大讚太太擅長拍片、剪片和執相，他說：「我通常扮演道具被拍，拍攝觸覺有待發掘。」

兩人最近頻頻在劇集、電影碰頭，有指《家族榮耀之繼承者》年中推出，2人感期待，林峯說：「我和浩然因用同一髮型師，廿年多前已認識，有私下聚會，直至近年同公司才多合作，很開心。」黃浩然笑言早前跟林峯對到厭，要求減少見面。

提到《家族榮耀》系列計劃開拍第3集，黃浩然期待跟林峯合作，林峯說：「成班香港演員出埠幾個月，一起拍攝和生活，很難得，若果檔期夾到都想參與，因為每輯都用全新故事。」

林峯日前分享與苗僑偉（三哥）、吳卓羲、黃宗澤合照，掀網民熱話，揣測他們有合作計劃，林峯說：「我幾年沒見過三哥，難得大家都在香港，有天即興約聚會，由三嫂（戚美珍）親自下廚。我們這輩演員關係緊密，怎樣組合也可以，但要遇到好劇本和時機，我跟卓羲好熟，但合作都不超過3部。」

（即時娛樂）