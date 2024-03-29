白蛇∙許仙情越千年｜王志良痴情演繹感動觀眾 林穎施難度動作展功架 (22:50)

「創意班主」彭美施（施姐）擔任出品人暨總策劃第七齣粵劇作品《白蛇‧許仙情越千年》，一連六場假西九戲曲中心大劇院演出，昨晚第3場由另一對粵劇拍檔王志良與林穎施接棒飾演許仙與白娘娘，前兩晚李秋元與梁燕飛演出，加上台上特別效果與音樂及武打的配合，贏得甚佳口碑。

雖是同一角色，但主角不同有不同化學作用，王志良把許仙的情痴唱得令觀眾感動，林穎施所演白蛇更是武打連場，其中《盗仙草》一幕在高台抝腰拱橋後翻筋斗，還有林穎施與飾演青蛇的曉瑜，向後彎腰的難度高功架，讓觀眾看得緊張。符樹旺演的法海雖然是奸角，但他的演繹令觀眾又愛又恨；特邀演出的宋洪波飾演韋馱，以特技效果乘巨龍型爆出場，觀眾睇到嘩嘩聲。

謝幕時，施姐表示：「經過檢討後，我覺得今晚整個戲的情節流暢很多，很滿意。」藝術顧問江雪鷺就問台下觀眾：「覺得今晚演出精唔精彩呀？」觀眾回應：「好睇好好睇！」

飾演許仙的王志良坦言能有機會演許仙，感受到自己很幸福：「整個劇團大家都好認真，就是來自施姐本身好認真，勞心勞力，每時每刻都為粵劇創作動腦筋，所以大家才看到這麼精彩的畫面。施姐的才華就好像用不盡，每次都問還可以有什麼事突破，但她每次都有新突破。所以今次有幸演許仙這個角色，感到驚喜之外，亦覺得好幸福。」

飾演白娘娘的林穎施向一眾台前幕後致謝，感激觀眾和她及許仙走過一段縈繞千年期盼的愛。符樹旺飾演法海，他表示有幸今次可以參與這麼高質素、這麼大型的演出。亦知道施姐團隊有一個口號「施姐粵劇 必屬佳品」，更希望施姐能把粵劇走向更廣闊的舞台。

宋洪波飾演韋馱，他出場是配有特技畫面，令觀眾為之嘩然。他表示仍為自己出場好有氣勢在興奮中。對於今次出場安排感覺好特別，好有型。

編劇李霆𩆨感謝施姐無時無刻都給他很特別，很有創意的意念，還有彭錦信與高潤權兩大樂師，令他寫出更豐富題材。

昨晚戲曲中心顧問小組主席暨藝術發展局副主席楊偉誠偕太太張德蘭到場欣賞，楊偉誠表示每次看施姐的戲都會期望，因為每次都有新穎的元素，而今次亦沒有令他失望，武打動作很吸引。他更今次選用3組不同的男女主角演許仙與白娘娘，既是良性的競爭，很明顯見到他們在舞台上好盡力，用盡渾身解數希望做得最好，得到觀眾的認同。他讚林穎施在《盜仙草》一幕，在高台做「拱橋」然後向後跳下，動作做得非常好。張德蘭則表示施姐粵劇作品帶給她很多驚喜，尤其是以人體詮釋讓白蛇現真身，再出現巨大白蛇在舞台上轉動，完全意想不到。每位演員的服飾都非常漂亮，很有新鮮感，有很多驚喜。

（即時娛樂）