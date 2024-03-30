福祿壽訓練學院｜王祖藍扮癡情基 舉手投足神還原本尊 (16:32)

50位入圍者在節目中輪流上場獻技，由3位導師輪流憑對各單位參賽者代號的直覺「盲選」決定。換言之，3子能否揀中心水選手，全靠運氣。3人之中，李思捷堪稱「地獄黑仔王」，不斷揀中「最惡搞零潛質」入圍者。（大會提供）

「福祿壽」阮兆祥、李思捷及王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》明晚（31日）首播，3人以城中話題人物為藍本的「癡情基」、「美B」及「光B」造型出場。3個造型中，以王祖藍的「癡情基」最吸睛。（大會提供 / 明報製圖）

「福祿壽」阮兆祥、李思捷及王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》明晚（31日）首播，首3集將播出個半小時，第4集起回復1小時播映時間。3人在節目中升呢做導師，分別變成Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷），從50名入圍者中挑選最具潛質及實力的扮嘢王成為頂級接班人。 他們與製作組精心炮製以「扮嘢史」為主題的開場片，在片段中以6款造型上陣，由粵語片年代開始分析及解構香港扮嘢史。開場片除有3人扮鬼扮馬，還夾雜了大量無綫昔日經典扮嘢場面，當中包括盧海鵬惡搞「成年版欣宜」、《金像獎歌曲頒獎典禮》的爆笑惡搞金曲、陳山聰入行初期扮演劉華、鄭少秋扮嘢才藝放送等。

節目的開場表演上，阮兆祥、李思捷及王祖藍以城中話題人物為藍本的「癡情基」、「美B」及「光B」造型出場。3個造型中，以王祖藍的「癡情基」最吸睛，髮色、髮型、眼鏡、衣著、手中的白色膠袋均神還原本尊。阮兆祥的「美B」及李思捷的「光B」造型，亦跟本尊似到十足。李思捷更刻意劃大鼻孔及做出長期彎腰等小動作，向話題人物致敬。

除了導師，兩位「扮工室助理」陳懿德及郭珮文（Juliana）亦施展渾身解數發放笑彈。「東張女神」陳懿德放下港姐包袱畫綠面扮竹，入場時已行得有點困難，更多次因動作太大而意外「襲擊」Juliana。她不斷爆笑自嘲「人哋塞車，我塞竹」及「I am just a 竹」。Julian首度擔任節目主持，多次出現語障情况，要陳懿德幫忙解圍。王祖藍笑言：「你嗰啲唔係講解，係翻譯，我唔係好聽得明佢（Juliana）講乜。」

50位入圍者在節目中輪流上場獻技，由3位導師輪流憑對各單位參賽者代號的直覺「盲選」決定。換言之，3子能否揀中心水選手，全靠運氣。3人之中，李思捷堪稱「地獄黑仔王」，不斷揀中「最惡搞零潛質」入圍者。第1集出現不少高質參賽者，如翻版郭富城、翻版黃家駒、翻版林峯、翻版羅志祥及翻版龍婷、爆笑版張國榮、青春版Lady Gaga、泥漿版高海寧等。參賽者陳柏曦除了貌似張智霖，更1人扮勻劉德華、林峯、張學友、譚詠麟、黎明、郭富城等，被王祖藍指他是李思捷。不過，「驚嚇」選手也不少，如「比卡超走音王」、「無厘頭假髮男」及「醬爆亂舞王」。

（即時娛樂）