衛詩雅對圈中男神零幻想 低潮期冇戲拍 曾自我質疑演技差 (18:05)

出道16年的衛詩雅今年憑《不日成婚2》首度入圍金像獎最佳女主角，她早前接受商台《星光背後》節目主持梁泰來訪問，回憶雖然入行後首齣電影已當女主角，後來卻變成大配角，很長一段日子無戲拍，經歷過低潮期。衛詩雅入行前是珠寶銷售員，也兼職模特兒、救生員等工作，拍過張敬軒多首歌曲MV。2008年，她參與劇集《盛裝舞步愛作戰》後簽約英皇娛樂，成為旗下藝人至今。衛詩雅回憶經理人霍汶希（Mani）最初想安排她做歌手， 但她毫無唱歌天分，最後決定先走演員路。「試音過程太恐怖﹗第一次入錄音室戴上耳機，我聽自己唱歌就嘔。當時係舒老闆（監製舒文）幫我試音，我舉手同佢講要去廁所嘔，佢仲以為我講笑，但我真係去咗廁所嘔。試音後，Mani話︰『你做戲ok，你去拍戲啦，拍唔到先唱歌。』所以之後大家對我唱歌再冇任何希望。」

衛詩雅當時獲安排與洪卓立（Ken）、陳家樂合演電影《很想和你在一起》。一入行就做女主角，她當年卻不以為意，以為所有新人都會做一次主角，現在回想才知道是機會難得。衛詩雅透露︰「當時公司安排我、阿Ken同家樂一齊做好多電影宣傳訪問，家樂當時同我講唔開心，覺得每次訪問都冇乜人理佢，好少問佢。當時我唔為意，啱啱入行唔識留意呢啲細節，唔明白佢心情。經過咁多年後，我終於明白佢，因為我都經歷過好多，係好難捱。」她表示入行3、4年後，有時在戲中演配角，連劇組茶水阿姐預備水杯也沒有為她留一份時，真的非常感慨。衛詩雅說︰「低潮期時，我反問自己係唔係演得好差，好長時間冇人搵我拍戲，我好質疑自己。不過，我好鐘意演戲，所以會主動爭取機會。」

談到16年來沒緋聞，她笑言︰「我都唔知點解，都好想製造啲緋聞出嚟﹗」衛詩雅表示每次拍完感情戲，很快就能抽離角色，亦未曾對任何一位圈中男神有幻想。她解釋︰「呢行太多靚人，可能我過濾咗靚嘅部分，所以唔覺得特別吸引，唔會被對方外表吸引。我同圈內人相處完全無曖昧，對洪卓立、陳家樂從未有想試吓嘅感覺，因為我本身對圈中人唔係好感興趣。理想伴侶，我一定係揀圈外人，因為我唔想大家話題一樣，想喺對方身上認識呢個世界，想知其他行業嘅事。」

（即時娛樂）