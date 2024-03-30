堅持跳唱力撐香港樂壇 梁業拒減肥︰肥仔波不能變大表波 (20:17)

梁業（肥仔）自知年紀不小，跳唱路不易行，但想知道像他這樣的一個胖子能在跳唱方面走得多遠。（劉永銳攝）

ERROR隊長梁業（肥仔）推出第6首個人單曲《Homework》，新歌一如以往繼續走跳唱路線，但這次會在舞蹈上作出大膽嘗試，會在MV中化身類似電影《光豬舞壯士3》的女主角。「我仍在拿捏界線，性感與鹹濕只是一線之差，一步之差就會由高檔變成低俗。」肥仔透露其新歌MV形象或會騷胸，腹肌只得一嚿就不好曝光了。「我不能在短時間內鍛練出肌肉，肥仔波不能變成大表波（邱士縉）﹗如我變成大表波，就沒工作了﹗如要我減肥變成他，唯一條件是纖體公司付錢給我。」

肥仔直言想主力走跳唱路線，想看看像他這樣的一個胖子能在這條路上走得多遠。今年34歲的他自知年紀已不小，跳唱路不易行，但相信會比慢歌路線好。「市場上太多人唱慢歌，我一個肥仔，不俊俏、非偶像派，除非歌聲好到會飛，否則有什麼能力跟他們爭呢？我選擇跳唱歌時也會挑一些較偏鋒的題材，令大家多留意。」

肥仔覺得韓國流行音樂（K-POP）文化十分厲害，希望香港樂迷會多點支持本地音樂。談到無綫與內地合作透過節目《亞洲超星團》選出的新男團LOONG 9，肥仔不認為會對ERROR造成威脅。「老實說，我們也威脅不到MIRROR，他們又威脅到我們什麼？沒所謂。」肥仔認為市場百花齊放最好，大家能互相取經。

跟ERROR隊友及MIRROR成員一樣，肥仔也有經營副業。他無意再涉足飲食界，目前除了舞蹈學校及工作室，主力演藝工作，稍後還會再次拍攝網上短片《肥仔大冒險》。和女友阿芬的感情，他希望盡量低調︰「曾有朋友說過，感情事不要太高調，高調就會出事。我試過了，所以不會再談及。」

欲知專訪詳情，請留意明天（31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）