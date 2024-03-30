唐詩詠離巢後擴闊生活圈子︰真正感受人與人之間如何溝通 (22:59)

唐詩詠回憶從前的工作模式很密集，好像休息才是問題。離巢初期，她不習慣那種不用拼搏的日子，及後找到很多想學習的興趣，真正感受人與人之間如何溝通。（大會提供）

唐詩詠早前接受HOY TV主播王凌燕專訪，分享首度為該台拍攝節目《英國邊忽好》的點滴。她自言是個會因為喜歡某齣電影而想到訪該電影取景地的人，因此出發前曾跟朋友談及《摘星奇緣》就在諾丁山（Notting Hill）拍攝。詩詠說︰「朋友說電影中的藍色大門已非藍色，所以我一直覺得遲了到訪。不過，我們去到時，發現大門已變回藍色。我們查問究竟，有關人士表示太多人因電影效應去拍照，屋主很煩惱，就改了顏色，讓大家不要再來，但幾年後還是覺得讓大家來。我剛好在大門變回藍色時來到，這是我最大的驚喜。」

詩詠表示拍攝時獲安排體驗如何去當一個騎師，她最初以為只是騎馬，以前拍劇時也騎過，沒有問題，誰知拍攝當日才知道要先騎一匹假的馬。她說︰「我還想，騎假馬而已，誰知一啟動，那匹假馬猶如比賽中那樣，要讓我感受比賽時如何騎馬。當然是很困難也騎不了，高聲呼叫，因為真的控制不來。我不想大家看到片段，但工作人員剪片時大讚好看，我問有何好看，對方覺得我很逗笑。」

她透露拍攝時，最初有點不習慣英國人的small talk（寒暄）。詩詠說︰「他們就算不認識，都會跟你閒聊，像『你今天的辮子很好看，如何弄的呢』。不過，我去完這趟，發現原來small tall令人感覺開朗些，不用收起來，當地人很歡迎聊天。我也學了禮儀，譬如聊天時要看着對方雙眼，這是我很欣賞他們的地方，他們很執著一些禮儀，我明白這是種禮貌，我覺得終身受用。」

詩詠希望未來能繼續跟HOY TV合作，拍劇也好，嘗試與新伙伴合作。她說︰「以前工作模式很密集，好像休息才是個問題。出來了後，最初不慣那種不用拼搏的日子，真的不是每天都有工作呢！之後，我找了很多興趣去學習，學整麵包會遇上很多同學，學懂如何聊天及相處，真正感受人與人之間如何溝通。過往身邊可能全是工作人員及演員，但現在身邊的同學，可能是媽媽或者開舖的，不同人聊不同內容。我學整麵包及編織，身邊全是女生，要學些有男同學的，才有機會結識到可發展的對象。」

（即時娛樂）