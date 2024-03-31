許冠傑開騷向黃霑李小龍致敬 許冠文自爆想參加《中年好聲音》被嫌老 (15:44)

「歌神」許冠傑（Sam）昨晚（30日）在紅館舉行首場《許冠傑最緊要好玩演唱會2024》，唱足3個鐘仍然中氣十足。阿Sam與兒子懷欣（Ryan）及懷谷（Scott）、徒弟兼契仔林宏龍（Justin）一同現身舞台，唱出《最緊要好玩》、《最佳拍檔》和《賣身契》為個唱揭開序幕。Sam說︰「嘩，今晚很熱鬧﹗哪些朋友去年有來看我演唱會？今晚的口號是『最緊要好玩』，所以今晚有排玩，不過，要看大家玩唔玩得﹗上年萬人大合唱的畫面，一直在我腦海入面﹗」Sam自言年紀漸大，開始欣賞古典音樂，尤其俄國音樂大師柴可夫斯基的作品，指其代表作《第一號鋼琴協奏曲》旋律優美得一聽就毛管戙。他為此特別為《第一號鋼琴協奏曲》填上廣東話歌詞，並命名為《今宵歌唱》。

阿Sam請來不少嘉賓參與演出，包括香港兒童合唱團、世界口琴冠軍李俊樂（Gordon）、黃宇詩、許冠文（Michael）及龍婷等。他在Gordon伴奏下唱出歌曲《父母恩》時，舞台屏幕播出多張他與父親及3位兄長的舊合照。今年是「鬼才」黃霑逝世20周年，阿Sam特設致敬環節，屏幕先播出黃霑生前談及創作《滄海一聲笑》的歷程及與Sam的錄音室趣事，阿Sam隨後出場唱出黃霑包辦曲、詞的《舊夢不須記》。當他唱出受黃霑啟發而創作出歌詞的《紫信箋》時，黃霑女兒黃宇詩登場，讀出徐志摩的經典詩句。阿Sam說︰「有華人的地方就會聽過這首歌，也是我唯一一套古裝電影的主題曲，你們知道是哪首歌嗎？今個月是霑叔的生忌，所以我會和他隔空對唱這首很澎湃的《滄海一聲笑》。現在我找一些華山小師弟和我一起表演此歌。」阿Sam接着與30位穿上功夫裝束的香港兒童合唱團小朋友合唱。除了黃霑，阿Sam亦唱出《男兒漢》、《做個自由人》向其偶像李小龍致敬。

熒幕播出《雙星報喜》經典片段，許冠文出場時問︰「有誰看過剛才播放、那齣50年前的《雙星報喜》？我有一個歌星夢，其實很想做歌手。怎知道，打算去報名參加《中年好聲音》時，卻被嫌棄年紀大，對方說『聯合國對中年的定義只到70歲』，我只能參加《老年好聲音》。」許冠文透露當年《雙星報喜》播出最後一集時，阿Sam曾表示擔心節目播畢後，觀眾會否仍喜歡聽他唱歌，因此他當時藉一曲《Will you still love me tomorrow?》向觀眾發問「明天你們會否依然愛我」。他指阿Sam應該發夢也猜不到，大家在50年後依然那麼愛他。阿Sam與許冠文的兒子許思維出場，跟許冠文合唱《Will you still love me tomorrow?》和《有酒今朝醉》。大哥及侄仔退場後，阿Sam唱出《時光倒流》，表達對現在正撫養及已逝世愛犬們的思念和愛，感性表示希望已經逝世的愛犬在彩虹橋的另一邊聽着。

龍婷在安歌時出場，阿Sam介紹︰「剛才Michael說想參加《中年好聲音》，今晚有一位特別嘉賓，她就真的有參加過《中年好聲音》，大家一定要給她很多掌聲﹗她人靚聲甜，就是人稱『小龍女』的龍婷﹗」兩人合唱歌曲《心裡日記》及《無敵是愛》，龍婷表示去年坐在觀眾席欣賞阿Sam表演，沒想到今年竟可以站在台上和他合唱。在最後的點唱環節上，阿Sam與現場觀眾合唱，最後以一曲《浪子心聲》結束首場個唱。昨晚捧場的圈中人有陳淑芬、小美、顧紀筠、葉童、陳國熹、劉家豪、梅小青、譚耀文等。

（即時娛樂）