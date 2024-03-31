逆天奇案2｜張頴康回歸爆驚天陰謀 劉佩玥再現身分成謎 (18:03)

森Sir、阿Wing及阿喜的三角關係在《逆天奇案2》仍然錯綜複雜，今輯還加入飾演天才生物學教授唐冠峰的方力申，及飾演陽光型電腦奇才喬天祖的高鈞賢。（大會提供 / 明報製圖）

上一輯因吸毒過量身亡的奸角魏子樂原來沒有死，雖然失憶及失去正常說話和行動能力，但眼神依然兇險凌厲；而上輯已死的尤麗竟然再於《逆天奇案2》出現。（大會提供 / 明報製圖）

《逆天奇案2》明晚（4月1日）首播，上一輯因吸毒過量身亡的奸角魏子樂原來沒有死，已死的尤麗又竟再次出現。森Sir、阿Wing及阿喜的三角感情關係仍然錯綜複雜。（大會提供 / 明報製圖）

陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼等主演的《逆天奇案2》明晚（4月1日）首播，劇集除了首輯的原班人馬，還加入飾演天才生物學教授唐冠峰的方力申，及飾演陽光型電腦奇才喬天祖的高鈞賢，兩人利用自身天賦協助陳展鵬及黃智賢等人破案。

無綫日前公開宣傳片，上一輯因吸毒過量身亡的奸角魏子樂（張頴康飾）原來沒有死，但因腦部曾經缺氧致嚴重受損，失憶及失去正常說話和行動能力。預告片中，魏子樂的眼神依然兇險凌厲，配以「狂魔回歸 陰謀再升級」的宣傳字眼，疑將在續集為了亡妻尤麗（劉佩玥飾）報仇，將有比「殺虎案」更驚天的陰謀等候森Sir（陳展鵬飾）及阿力（黃智賢飾）。而在上輯已死的尤麗，竟出現在續集宣傳海報的當眼位置，未知是會以回憶的形式出現，還是劉佩玥將在今輯以新角色登場。除了上輯兩大奸角，續集亦將有新的反派加入，危險程度比魏子樂有過之而無不及。

森Sir、阿Wing（林夏薇飾）及阿喜（馮盈盈飾）的感情關係錯綜複雜。阿Wing在上輯劇情裏，因發現未婚夫阿森與阿喜發生關係而堅決分手，森Sir將在續集裏全力討回阿Wing芳心。他在過程中屢「食檸檬」，更因唐冠峰的出現，與阿Wing愈走愈遠。因內疚黯然離港的阿喜本已決心在外地重新開始，並巧遇同為電腦奇才的「暖男未婚夫」天祖，卻因一個原因而返港，面對自己的過去，同時努力面對森Sir和阿Wing。

《逆天2》的7個單元個案包括「殺手的終極任務」、「越獄之謎」、「枯骨說的故事」、「臥底‧舊情人」、「龍頭棍風暴」、「絕路重生」及「四面楚歌的毒梟」，參與單元演出的藝人有馬國明、梁小冰、孫耀威、張雷、炎明熹、姜大衛、林景程、鄭俊弘、郭柏妍、尹光、陳嘉輝、麥玲玲及李龍基等。

（即時娛樂）