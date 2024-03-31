魏浚笙望年中再飛巴黎 為與法國電影音樂人交流學習法文 (18:29)

魏浚笙（Jeffrey）日前獲法國駐港澳總領事館邀請，陪同法國駐華大使白玉堂（Mr Bertrand Lortholary）、法國駐港澳總領事杜麗緹（Mrs Christile Drulhe）登上「Make It Iconic, Choose France」電車。

「Make It Iconic」電車今年3月起於港島區遊走，是法國總統馬克龍去年10月推出的「Make It Iconic, Choose France」全球推廣法國品牌的企劃之一，目標是鼓勵世界各地與法國交流、選擇法國、在法國升學、品嘗及感受法國，透過與香港Icons（新星魏浚笙及香港電車）合作，以及電車行走時經過的本地標誌性建築和城市街景，希望和大眾分享喜悅和對文化的熱愛。

Jeffrey曾參與2024巴黎時裝周活動，其單曲《失約巴黎》MV亦在巴黎取景兼曾在總領事杜麗緹的官邸放映。他說︰「正如很多人形容，巴黎是一個非常浪漫的城市，每次懷着不同心情遊歷都帶來嶄新體驗。我非常期待今年年中再次到訪，亦為即將舉行的世界盛事 - 2024巴黎奧運及殘奧會感到雀躍。」Jeffrey透露會努力學習法文，希望可以與當地音樂人或電影人好好交流。

法國駐港澳總領事杜麗緹讚Jeffrey年紀輕輕已在各範疇的演藝事業取得成就，與法國的友誼也建基於他勇於挑戰、力求創新的演藝之路。

（即時娛樂）