一個好人｜江美儀勇闖蝨屋 克服恐懼助基層滅蟲 (19:01)

TVB綜藝節目《一個好人》明晚（4月1日）播出新一集，主持江美儀分別拜訪義務幫基層滅蝨的陳家駱（阿臣）、義補計劃創辦人梁啟業（O仔）和義務照顧獨居老人的徐玉英（Joyce）。

出身破碎家庭、眼部有殘疾的阿臣曾經歷床蝨煎熬，後來成立了滅蟲公司並義務幫基層滅蝨。他說：「個人力量好細，做得一單得一單，幫到一個人就一個人，希望能夠及時將關懷帶到出去。」戴齊口罩和手套的美儀，跟隨阿臣到一個單位滅蝨。單位內擺滿雜物，牀蝨無處不在，美儀膽粗粗拿着蒸氣機四處噴蒸氣滅蝨，但當見到牀蝨隱藏在各種窿隙時還是驚到大叫。她表示：「一定要唔怕污糟，如果唔係點清潔。如果唔幫佢清潔，咁佢咪一直畀蝨咬？係恐怖、核突，但做得就做囉。」

義補計劃創辦人O仔除了召集大專生為基層小朋友補習，還會定期舉辦活動為他們擴闊生活圈子。拍攝當日，美儀化身「一日講師」為一班學生分享人生經歷，勉勵他們勇敢面對得失 ，活出精彩人生。美儀之後會合退休護士Joyce探訪獨居老人，她探訪時十分感觸：「活到呢個年紀，身邊總有啲人離開咗，我開始覺得係咪要用多啲時間去陪伴身邊嘅長輩，唔想到時有遺憾。」

後晚（4月2日）播出一集，美儀將拜訪成立運動義教平台的Owen、義載司機吉哥、樓梯機操作員Peonie及家居維修義工邱師傅。14歲的Owen年紀輕輕便創立了運動義教平台，組織一班同輩好友義教基層小朋友做運動。美儀跟隨他到幼稚園教小朋友打籃球，Owen教小朋友時有板有眼，完全不像14歲小朋友。美儀大讚Owen︰「佢畀我感覺好大哥哥，好有領導才能，小朋友帶領住義工去做嘢，真係一啲都唔容易，10幾歲嘅小朋友都有咁嘅心去幫其他人，我哋係咪要向佢哋學習做多啲嘢回饋社會？」

美儀之後跟着義載司機吉哥接送一對因丈夫坐輪椅而久未外出的夫婦到山頂遊玩。吉哥說：「見到佢哋玩得好開心，我都好開心。」講到最難忘經歷，吉哥透露曾接過一位伯伯外出影四代同堂全家福，雖然伯伯拍完照不久便回了天家，但伯伯的家人非常感激吉哥幫忙。美儀接着跟隨Peonie學習操作樓梯機幫助輪椅人士出行，她說：「部機好重，操作員要拉部機去樓梯邊，真係要用好多力。」 她還跟着邱師傅和邱師傅的兒子做家居維修義工，邱師傅的兒子雖然人仔細細，但工作時表現似模似樣，十分叻仔。

（即時娛樂）