白蛇許仙情越千年現身中環戲棚 出品人彭美施解箇中原因 (20:53)

新編粵劇《白蛇‧許仙情越千年》 分別由李秋元與梁燕飛、王志良與林穎施，以及梁兆明與梁非同3對組合輪流演出。一連6場的演出將於今晚（31日）圓滿落幕 ，壓軸演出的梁兆明與梁非同施展渾身解數，呈現與別不同的白蛇傳。梁兆明演繹的許仙對白蛇生死相隨，為過往懦弱怕死的許仙平反；演白娘娘的梁非同則將其「唱做唸打」功力盡情發揮，在《盜仙草》一幕的高台拗腰後翻跟斗動作輕巧俐落。她與飾演青蛇的曉瑜及武師們超過30分鐘的連場對打，獲觀眾連番拍手叫好。

出品人暨總策劃、「創意班主」彭美施（施姐）斥資動用不少科技效果，配合台上展現硬橋硬馬真功夫，讓觀眾從藝術傳承到創新科技，將粵劇推至另一層次，如白娘娘之白蛇真身、水淹金山之洪水淹金山寺及特邀演出的宋洪波飾演韋馱，以特技效果乘巨龍出場，最後一幕《情越千年》來到現代的中環海濱活動空間，搭建戲棚與摩天輪在香港地標出現。

施姐昨晚謝幕時親解「情越千年」到中環海濱活動空間之謎︰「點解我會有『情越千年』嘅構思，首先係想展現許仙白蛇呢段隔世情緣千年之約，再延續至今日嘅香港重逢，但最重要係因為我有一個小小心願，希望有朝一日粵劇可以喺香港地標之一嘅中環海濱活動空間演出，大型戲棚與摩天輪互相輝映，場地可以容納好多觀眾。如果粵劇可以喺呢嗰場地演出，相信可以大大擴闊觀眾層面，吸引老中青入場欣賞。如有此機會，我一定不惜工本，喺戶外場地擺放巨型LED屏幕，令觀眾可以睇得清楚。我覺得粵劇既要保留傳統亦要與時並進，要不斷有創新製作。」施姐希望特區政府能考慮此演出方案，令粵劇能有價值地傳承下去，同時冀望特區政府有關方面可以在粵劇文化藝術上加以推廣，將粵劇推到一個新的境界。她稱每一齣粵劇作品都想表達傳承與創新的重要，應該大力復興粵劇文化發展，並深信這想法會有一日實現，想必是粵劇一大突破。

陳寶珠、安德尊、張德蘭與丈夫楊偉誠等昨晚現身捧場，陳寶珠更入後台為梁非同打氣。她讚梁非同演得好，同時表示武場與科技融合有新意、符樹旺演法海很出色。安德尊為支持梁非同而來，說自訪問過梁非同後就很欣賞她學習粵劇的心態。安德尊說︰「粵劇要栽培一個人係好艱難嘅事，需經過好多時間訓練。我知道非同係主動學粵劇，同粵劇結緣好難得。只有施姐先會製造咁大嘅派對，以前睇粵劇感覺好抽象，有好多唔明白，依家有科技就幫到好多，非同白素貞變蛇時，成條蛇走出嚟，而且條蛇好大、好震撼、好立體，觀眾就睇得更加投入。」至於梁非同盜仙草向後彎腰從高處下來，他說︰「我都幾驚，啪一聲跌落去真係有啲心痛 ! 一位年輕小妹妹可以咁高水準演出， 粵劇真係後繼有人，好開心有新人承傳。另一場見到梁兆明被白蛇嚇死，兆明嘭一聲向後跌落地，亦都嚇一驚。」

（即時娛樂）