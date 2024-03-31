張國榮逝世21周年 初戀女友倪詩蓓回憶收噩耗一刻感氣憤 (21:33)

明天（4月1日）是「哥哥」張國榮逝世21周年的日子，其初戀女友倪詩蓓（Annie）昨晚（30日）接受潘紹聰《恐怖熱線》訪問，回憶當初得知對方死訊的反應。她說︰「我先收到電話，嗰日4月1日，我以為講笑，所以好嬲。我同我朋友講『你無啦啦點解要講佢同埋講呢種事』，之後睇新聞證實咗。喺我心目中，哥哥只係出國，去咗第2個地方。」Annie婉惜因不停搬屋，遺失了張國榮早年送她的戒指。

Annie在節目中分享當年與戚美珍、冼煥貞、潘宏彬到台灣拍攝劇集《情義無價》時入住宿舍的經歷，她說︰「有一晚，我哋早返屋企，戚美珍好嬲咁同我哋講︰『你哋每晚出街留低我都算啦，但你哋返嚟開party，仲要將所有碟掉到一地都係，廚房又唔執拾，我返到嚟就亂晒籠。』我哋就話噚晚冇返嚟，依家至收工返嚟。當時我同冼煥貞聽到其實有少少打冷震，梳化的確冧晒，枱櫈跌晒、廚房啲碟爛晒。我哋本來仲諗係咪我哋唔理佢，所以佢掉爛晒啲嘢。 幾日後，我哋決定唔出去玩，留喺宿舍陪戚美珍打麻將，但就輪到潘宏彬出事。佢著住條底褲走出嚟，鬧我哋唔係人，話佢叫咗好多次救命，我哋都唔理佢，佢畀人紮住咗，但我哋真係聽唔到。第二日，我哋拍完嘢、去完街返嚟，就見到成條走廊貼晒符，包括佢（潘宏彬）自己房門。」

Annie又分享成龍當年在韓國拍戲時入住酒店的經歷︰「有一晚佢瞓瞓吓想去洗手間，佢張牀對住長身鏡，朦朧見到鏡中好似有個人企喺度，感覺好似喺鏡行出嚟咁。對方著住白色衫，係有把好長黑髮嘅女人，好似飄埋嚟。成龍當時郁唔到，冇幾耐見到佢愈飄愈近，之後佢覺得自己講到嘢，就好大聲用韓文講：『你係邊個？你想做乜？』嗰個物體冇理佢一直飄埋嚟，同佢面貼面好近，對眼瞪實佢。佢好驚，但當時佢郁唔到。之後矇矇朧朧佢覺得自己瞓咗。之後佢又去韓國拍戲，再喺酒店覺得自己又見番同樣物體，又係凌空飄過去同佢面貼面，佢同樣瞪大眼望住佢，好嬲大叫『你係咪有咩事，做咩跟住我？』當時有其他人喺佢間房，就衝埋去問佢做咩事。有人將佢搖醒，但佢覺得成件事好真實。」提到成龍說起此事的原因，Annie說，「佢上次喺美國屋企瞓着咗，突然之間擘大眼，令佢諗起個場面，見到一個長頭髮嘅人望住佢，佢就大叫。原來嗰個係嬌姐（林鳳嬌），佢當時就話遲早畀老婆嚇死。」

（即時娛樂）