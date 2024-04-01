福祿壽訓練學院｜葉泓聲電臀舞兼騰空飛躍技驚四座 勵志說話搞喊阮兆祥 (13:43)

Gordon接受製作組訪問時說：「就算我唔做藝人，我都希望有機會返去做Dancer，我好鍾意喺舞台表演，要放棄係好難，講就容易，但要放棄根本上係冇乜可能，好難拉得走我。」（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》昨晚（3月31日）首播共有24名入圍者出場，3位導師從自己組別選出一位Top Student，最終獲得隊中美譽的分別是「臨時郭富城」彭建豪、「Lowbud大熱」趙亮昭，以及搞喊全場的「大坑小G」葉泓聲（Gordon）。

2014年以「天堂鳥」出道的Gordon，自2021年3月組合解散後，鮮有機會重踏舞台，更遑論在舞台上勁歌熱舞。作為跳唱歌手，Gordon視羅志祥（小豬）為其中一個奮鬥目標，故選擇模仿小豬跳舞及做出小豬招牌「電臀」動作打響頭炮。Gordon的外型及舞姿均還原度極高，一招騰空飛躍令人眼前一亮，加上表演前舞台熒幕亮出一句深情自白：「娛樂圈是很殘酷的，當你一被否定的時候，可能就會跌到谷底，是跳舞讓我找回自己」。

表演完畢後，Gordon追加的感人勵志說話，令全場淚崩，Gordon感性說：「呢幾年天堂鳥暫停咗之後，就冇好多機會。頭先嘅片頭都係我心聲，娛樂圈係好殘酷，真係一被否定就可能冇人會記得你，可能觀眾都唔認得我係天堂鳥，我希望可以藉住呢個表演機會，去話畀大家聽我真係好鍾意舞台，好鍾意表演、好鍾意跳舞，扮嘢都得㗎。」

思捷聞言感動：「呢啲就係真正嘅藝人，多謝你！」他大讚Gordon黑眼圈是神來之筆。祥師兄被感動至淚流不斷，他哽咽說：「我好感動，我諗...大家都知道點解我哋做咗咁多年，都仲咁鍾意喺舞台上，因為我哋好希望帶到娛樂同歡樂畀觀眾，有呢啲堅持，我好恩惠我哋後面仲有好多新嘅力量喺度。」

（即時娛樂）