孖Stanley謝票 姜濤回應李駿傑發火一事：佢好少會咁樣 (15:20)

MIRROR成員姜濤、邱士縉（Stanley）今天（1日）以「大表姜」組合，到銅鑼灣出席電影《12怪盜》謝票活動，現場宣布該片票房已衝破1200萬，Stanley知道有粉絲連看幾次電影，反問：「大家走咗好多場攰唔攰呀？」粉絲大叫不累，還高叫「恭喜《12怪盗》衝破1200萬！」口號，姜濤笑笑口說："What a beautiful day！"兩人抽出幸運兒進行發問環節及送贈電影海報。

有觀眾問到《12怪盜》若然開拍續集，兩人會想偷什麼、最想跟哪位合作？姜濤與Stanley齊聲表示想跟對方拍檔，姜濤說：「下次拍戲想偷大家嘅心！」Stanley笑言想不到偷什麼，姜濤代解圍：「偷偷喜歡你！」逗得粉絲尖叫。

至於用個人條件換取戲中角色技能？姜濤說：「我可以用『彈額頭』絕技換角色技能，免再遺禍人間。」Stanley笑謂：「我絕對唔會用自己技能，交換角色技能，因為日常生活用唔到。」

在演唱會大騷胸肌的Stanley，被問到若電影衝破2000萬票房，會否除衫派福利？他婉拒說：「太便宜啦！」講到成員李駿傑（Jeremy）日前出席謝票活動後，激罕在停車場怒吼，要求在場粉絲讓路，姜濤說：「佢私下都係咁.....講笑，佢好少會咁樣。」

Stanley解釋現場環境擠迫，汽車倒後鏡迫歪了，又有汽車駛過，Jeremy擔心大家安全才這樣激動。問兩人是否未見過Jeremy發嬲？Stanley即搞笑：「打麻將嘅時候，我見過。」

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（即時娛樂）