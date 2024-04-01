12怪盜｜Tiger讚Ian揸車有型 陳卓賢謝票變「謝晒」：有啲攰 (16:13)

談到他們拍攝這部戲最開心的事，Tiger表示：「能集齊MIRROR 12子拍一部戲，非常難得。」（鍾偉茵攝）

MIRROR成員今天（1日）繼續為電影《12怪盜》分批謝票，成員陳卓賢（Ian）和邱傲然（Tiger）到將軍澳謝票，獲粉絲買飛入場兼舉牌支持，他們也非常識做，抽出幸運兒進行答問環節和送電影海報。

談到他們拍攝這部戲最開心的事，Tiger表示：「能集齊MIRROR 12子拍一部戲，非常難得，可喜可賀。」Ian指與眾成員早前一起看試片，非常享受：「各成員分開拍攝，所以唔清楚佢哋有乜嘢演出，睇到Lokman（楊樂文）和Alton（王智德）爆破，Tiger打鬥身手好，跟舞台演唱嗰一面不同，好有新鮮感。」

Tiger與Ian被問若擔當導演和演員，會合作什麼題材電影？Tiger大讚Ian揸車很有型，希望拍攝關於揸車題材，有粉絲大叫「載埋我哋」，Ian聞言說：「我估揸巴士都唔夠載粉絲，要開地鐵先夠位，咁我要先考牌學揸地鐵。」Tiger笑說：「或者我研究一下點拍。」

有觀眾好奇若他們變成戲中暗黑組織，想做什麼？Tiger笑說：「戲中有一個極速耗油四驅車，唔知點解做出嚟，但覺得好有趣、好玩。」Ian笑言想創造一支不用換墨的永生原子筆，可以保持有墨水，粉絲高呼創作品像他一樣，逗得Ian開心說多謝。

對於該片票房已衝破1200萬票房，Ian表示不知道，詳情要問公司，他只做好演員本分，但說：「謝票70、80場，我個人真係謝了，有啲攰。」Tiger首次謝票感到很好玩。

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（即時娛樂）