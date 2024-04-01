炎明熹抱恙擔任許冠傑紅館騷嘉賓 自嘲「說話有限公司」 (17:32)

歌神許冠傑（Sam）昨晚（3月31日）在紅館，舉行第2場「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」，全場爆滿。Sam由第一首歌《最緊要好玩》起，邊唱邊繞場與歌迷互動，彷彿有用不完的精力。這晚有兩位特別嘉賓，分別是炎明熹（Gigi）和靚聲唱作女歌手黃妍（Cath）。

Sam介紹Gigi出場時說：「有一位女歌手我非常欣賞，她是聲夢小天后，人見人愛、又Sweet 又靚。今（昨）晚我會和她合唱，雖然她有點不舒服，但她依然來到紅館和大家見面，大家可以給她點掌聲嗎？她就是Gigi——炎明熹！」在全場觀眾掌聲歡迎下，Gigi來到台上。Sam 說：「以下送給大家這首歌叫做《冬暖》，是我特別選擇和Gigi合唱的。」2人唱完後，Gigi 說；「由昨（前）天開始就感到身體不舒服。」Sam聞言後說：「本來今（昨）晚預計和你合唱多一首歌，不如照試試一起唱，可以嗎？這首歌是《心裡日記》。」

其後，Sam以結他伴奏和Gigi合唱《心裡日記》後，便問觀眾：「Gigi是否唱得很好？」觀眾報以熱烈掌聲，Sam笑指:「如果可以再唱多首更好，下次你再來表演，先回去多點休息。」

Sam緊接介紹另一位嘉賓上台時說：「以下這位嘉賓，是新一代創作女歌手，在《紫信箋》一曲負責朗讀徐志摩的詩句。她唱歌也非常好，有請黃妍上台和我合唱。」Cath登場後，Sam 牽着她的手繞場兩周，合唱《無敵是愛》。

在演唱會最後一部分的點唱環節中，Sam繼續和歌迷互動，全場大合唱多首金曲後，Sam便以《浪子心聲》為第二晚演出劃上完美句號。

炎明熹於演出後表示：「很榮幸可以來到Sam哥的演唱會，我覺得非常緊張，可以和殿堂級的歌手合作，還要是在紅館，經過多天相處，我發覺Sam哥是很溫柔的人，我就變得不太緊張了。」她又指：「上台時雖然狀態不是太好，但可以和Sam哥合唱兩首歌，已經非常滿足，足夠令我好好回憶今（昨）晚的畫面。」

她提起合唱選曲時說：「今（昨）晚我和Sam哥合唱《冬暖》和《心裡日記》。《心裡日記》是Sam哥自己的歌；另外他覺得我非常適合唱《冬暖》， 便選了此曲。如果有機會再和Sam哥合作，我希望可以唱得更好。」

她續說：「其實我有很多說話想和他說，但剛才在台上沒有那麼多時間。雖然我是『說話有限公司』，但我也很想向他表達對他的敬仰之情。不過我相信他也是很多人 的敬仰對象，我希望可以向他多多學習。」

首晚（30日）演出嘉賓龍婷演出後則說：「我很開心，可以和Sam哥在紅館合唱，去年我只是台下觀眾，今年竟然可以和他上台唱歌，我覺得這是很大鼓勵，我會繼續努力好好去唱歌。」

（即時娛樂）