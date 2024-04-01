張國榮離世21年 袁詠儀貼簽名照緬懷 王力宏被哥哥叫Kid (19:15)

今天（4月1日）是「哥哥」張國榮離世21年，除了摯愛唐鶴德在社交平台發文懷念外，不少圈中藝人也在社交平台發文貼相懷念，影后袁詠儀（靚靚）在微博曬出她和哥哥合照，並附有哥哥珍貴的親筆簽名；鍾鎮濤亦貼出當年和哥哥擔任周刊封面的照片，他寫道：「每年這個時候，都會想到這位好朋友，親愛的張國榮，一轉眼又一年了。」

王力宏亦在微博撰長文，緬懷跟哥哥相處點滴，他表示跟哥哥的友誼雖然只有4年，但當年他們經常相聚。王力宏寫道：「1999年，我搬去香港拍電影，製作唱片，人生地不熟，也不懂粵語。一晚，我去跑馬地的Green Spot聽肥媽唱歌。可能是音樂氣氛太吸引人，我情不自禁地上台伴奏和演唱。突然，另一位客人也上台了，他正是張國榮。

他提議與我合唱一首他非常喜歡的歌——Elton John和George Michael的《Don't Let the Sun Go Down on Me》。我對這首歌很熟悉，因為前兩年我曾訪問過Elton John。這或許讓哥哥對我印象深刻，隨意點的一首歌我都能應對自如！那次的即興合作，拉開了我們友誼的序幕。他開始叫我"Kid"，而我叫他"Uncle Leslie"。

儘管我們的友誼僅有短短四年，但那段時光我們經常相聚，在半島酒店、意大利餐廳Va Bene，以及哥哥和Daffy（唐先生）的家中。我們談論的都是音樂、表演、唱歌和音樂劇。

最令我印象深刻的是，他巡迴演唱會《Passion》（我還有幸當嘉賓）和參演他導的電影《煙飛煙滅》。哥哥對每一個細節都異常在意和認真。他是第一位讓我深刻理解到：尊重自己的作品，你的作品才可能被外界尊重。

比如，有一次在他家，哥哥非常自豪地向我展示了他的衣櫥，裏面全是為《Passion》巡演而特別由Jean Paul Gaultier設計的服裝。Gaultier還巧妙地融入了美國印第安人的元素，包括長髮假髮，以塑造哥哥全新的舞台形象。哥哥既興奮又感到沮喪，因為媒體將他的印第安人造型寫成"人妖"。

深愛其作的藝術家，越是愛，越是容易被傷害。哥哥對每一個作品投入了最多的愛和 Passion，把自己的作品愛到甚至像自己的小孩一樣，因此被批評或攻擊時，怎麼可能不放在心上？這讓我意識到，對一個藝術家來說，需要保持一個矛盾的狀態：全心全意地愛自己的作品，但同時又不能對外界的批評過於在乎。這是很復雜的平衡，難以達到但又必須追求。

要真正了解哥哥，最好的方式是通過他的作品，特別是他在《霸王別姬》中飾演的程蝶衣。那份對藝術的執著和熱情，正是哥哥真實寫照，對每一件作品的態度。電影中有句經典臺詞：『不瘋魔不成活』，我認為正是哥哥對每一件作品的態度和Passion.

但《霸王別姬》還有一個深層的伏筆。另一個角色段小樓對程蝶衣的吊詭反問，也是如果哥哥還在的話，我最想問他的：『唱戲得瘋魔，不假！可要是活著也瘋魔，在這人世上，在這凡人堆裏...咱們可怎麼活喲？』」

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（即時娛樂）