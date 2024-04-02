呂爵安曾試過每日寫文追女仔 盼有機會親自執導MV自肥 (12:37)

呂爵安（Edan）的「E式情歌」每次帶來驚喜，新歌《油麻地莎士比亞》驚喜地與創作團隊製作貼地、充滿港式情懷的MV，更驚喜是他無意中提早劇透歌名，就連Edan本尊都嚇親，幸未影響其他細節。另外，Edan有份參與構思MV畫面，並希望日後能親自執導MV。

Edan回想劇透新歌歌名一事，也自覺失策，他說：「喺錄音最後一日，好興奮想同大家Share劇透少少，影咗歌詞Share Story，點知Post完好快就見到有人講《油麻地莎士比亞》，我都即刻嚇親，究竟乜嘢事？點解講咗歌名？然後都肯定自己唔小心Post咗出嚟。」Edan自爆歌名後，原本想過刪除Story，但已太遲，他說：「其實都冇乜所謂，係命運安排先發生呢件事情。」

新歌再有《E先生連環不幸事件》的班底：溫瀚文和李俊緯作曲﹑黃偉文填詞﹑Edward Chan（陳浩然）監製參與，Edan形容是很神奇的合作：「Edward搵啲作品返嚟，通常我都唔會知邊個作，純粹聽Demo畀我感覺，同埋Base On旋律，係去到好後期先知溫瀚文有份寫，所以都好Surprise，因為《E先生》之後都冇唱過佢寫嘅嘢，一知係Raymond寫，就覺得好奇妙，有一種Connection喺度。」

歌詞方面，Wyman這次也寫了很有意思的題材，Edan十分喜歡，他回憶歌詞誕生過程道：「我同Wyman、Edward有個Group，畀咗Demo Wyman聽之後，某日佢話諗到條橋，叫我聽下鍾唔鍾意，條橋就係《油麻地莎士比亞》。」

歌詞概念是講述一個中文水平很低的男生，每日都寫一首詩送給喜歡的女生，大眾可能會覺得男生寫的內容很奇怪、字體核突，用字不夠漂亮，其實這已是男生認識的字入面，最靚的用字，歌曲想表達誠意同心意，比出來成品有多好來得緊要。

Edan透露自己過去曾試過用類似方法追女仔，他說：「求學階段試過想追一個女仔，有一個好好朋友嘅中文補習阿Sir，教我每日寫篇文畀對方，佢話自己都係用呢招，用誠意打動咗個女仔，叫我不如都試下，咁我都每日Send Message，打篇文畀佢，都持續咗百幾日，但最終失敗咗，所以聽完Wyman講，都覺得現實中真係有男仔會咁做，雖然呢件事唔一定Work，但就好Sweet。」不過Edan亦提示大家：「呢招唔可以亂用，有時有啲嘢冇得夾硬嚟，係真係打動緊人還是煩緊人，兩睇。」

因為歌曲背後的有趣想法，來到MV裏，Edan變身成為茶餐廳外賣員，他喜歡一個經常嗌外賣的女生，故事就由這裏展開。Edan表示：「角色塑造成貼地啲嘅男生，但鍾意一個藝術少少嘅女仔，想追佢，於是用佢唔擅長嘅方法，就係寫詩寫字，寫得好核突好奇怪，但用心意誠意打動佢。」

為呈現充滿港式情懷故事，MV設計了很多可愛畫面，他說：「裏面有啲好可愛嘅畫面，例如放到成枱外賣盒，要諗寫啲乜嘢畀佢，喺茶餐廳練習點樣喺高級餐廳向對方表白，寫喺手掌向對方表白等，呢啲都係好可愛，又青春又貼地嘅故事情節。」

MV裏一些有趣的畫面，Edan有份構思，他說：「今次參與度又比以往多少少，因為同導演已經合作過好多次，好多謝佢哋願意畀我去嘗試一啲我想像、覺得可能好睇嘅畫面。老實講，我冇學過任何有關導演嘅嘢、拍攝上嘅嘢，但係入行耐咗，漸漸地會有啲想法，平時冇機會嘗試，今次可以即席創作，佢哋都會畀專業意見話畀我聽可唔可以，然後再試。」Edan坦言不肯定效果如何，但這是難得的經驗。

問他日後可會嘗試做導演？Edan說：「都有咁嘅念頭，但我未必係一個可以由零開始生一嚿嘢出嚟嘅人，我比較鍾意喺有條橋嘅情况下，喺上面再生啲嘢出嚟。如果有機會，我都想第時有隻歌，我真係同佢哋一齊玩，但係我做導演的話，大家從旁幫助我，希望日後有咁嘅作品，平時都冇咁嘅機會嘗試，自己MV就可以自肥試下！」

（即時娛樂）