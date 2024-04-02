盧瀚霆陳瑞輝完成謝票 Edan何啟華扮「實Q」偕真保安合照 (12:55)

MIRROR全員近日為電影《12怪盜》分批四出謝票，昨晚（1日）盧瀚霆（教主，Anson Lo）聯同陳瑞輝（皮皮，Frankie）到旺角一間戲院謝票，大批神徒（粉絲暱稱）在商場外守候，場面墟冚，事後教主在社交平台限時動態寫道：「這四天謝票日，辛苦了每一位，很高興﹑感激見到你，未能見面的，一定一定很快會再見。」

昨天愚人節，呂爵安（Edan）和ERROR成員何啟華（阿Dee）搞搞新意思，2人化身保安現身戲院謝票，事後還跟真正的保安合照，他在Ig寫道：「突發﹗香港史上首次！！男藝人s化身實Q謝票！！愚人節快樂啦各位，其實本身今年真係冇諗住要整蠱大家，但見大家咁想俾我玩，尋晚謝票時就決定諗一諗，於是就忽發奇想，不如今（昨）日扮實Q哥哥玩下大家，而咁啱今（昨）日又係同Dee哥謝票！真係天作之合，多謝Dee Gor陪我癲！雖然好快就通哂天，但頭場Surprise到大家見到大家嘅反應都真係好正，都係嗰句啦，最緊要開心，愚人節快樂！」邱士縉留言笑問：「做咩要拉埋啲真實Q落水？」

Edan之後在另一個社交平台強調，真保安們不是被迫，又指真保安們絕對超享受：「呂保安表示今（昨）天很好玩。」

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（即時娛樂）