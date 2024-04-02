逆天奇案2｜陳展鵬力戰真軍人 斜坡混戰打到腳軟 孫耀威驚喜客串 (15:09)

無綫新劇《逆天奇案2》主要演員包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、方力申及高鈞賢等。昨晚（1日）首播的《逆天奇案2》，一開首已進入戲肉。

在「殺虎案」破案後3個月，O記阿頭許浚森（陳展鵬飾）及沈韋力（黃智賢飾）奉命聯同G4、警隊護送組及飛虎隊，保護非洲某國政要，期間遭「僱傭兵」集團襲擊，引爆連串爆炸、槍戰、飛車、閃避、追逐及埋身肉搏場面。

阿森與阿力施展渾身解數、裏應外合保護政要，可惜對方仍難逃一死，警方亦有6人殉職。眾人著手調查期間，「僱傭兵」集團發生內訌，5個死剩2個，阿森及阿力憑關鍵線索，追緝在逃最後兩名殺手。

昨晚（1日）逾5分鐘大型場面是重頭製作，陳展鵬（煎Pan）在槍戰及樹林追逐戰兩大場口表現出色，除了「擒高擒低」，更要做出單手凌空飛躍車頭冚後開槍動作、單手換子彈匣、在斜坡上肉搏滾地沙等，煎Pan拍到滿頭大汗。

煎Pan表示每次拍動作戲前，都會花2至3個月操體力及耐力，並謂槍戰場口最高難度是要忍受接近40度炎熱天氣、及現場車輛散發出的熱氣。

除了槍戰戲「高溫難當」，煎Pan又指斜坡打鬥戲，亦是「腳力」大考驗：「其實個斜坡企唔穩、都斜嘅，我哋戲基本上10幾個鐘都喺斜坡度打。嘩！我打完之後，第2日隻腳有啲行都行唔到，因為平衡唔到！我哋拍時都好驚傷，因為我哋要起飛腳，又要踢、又要走、又要起身，最難就係因為喺斜路嗰度。」煎Pan續指是次拍攝有真軍人及僱傭兵當「外援」，令拍攝時感覺更有真實感及挑戰性。

除了動作場口，昨晚「彩蛋」先後有黃庭鋒飾演的急症室醫生，及同樣飾演醫生的孫耀威。繼《Click入黃金屋》後，相隔16年再現無綫劇集的孫耀威，據知是次客串是因為很想參與好朋友劉家豪總監製的劇集，但由於孫耀威行程忙碌，幾經調動下終安排出半天時間參與拍攝。

（即時娛樂）