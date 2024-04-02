逆天奇案2｜陳展鵬幸福肥 開拍前減8磅 薇薇預告五角關係 (15:29)

展鵬是劇中動作擔當，他指連場打戲有睇頭，透露參與的動作演員是真僱傭兵。（鍾一虹攝）

陳展鵬、林夏薇、劉佩玥、馮盈盈昨晚（1日）聯同劇集《逆天奇案2》台前幕後，齊集無綫電視城欣賞首播，眾人舉杯祝酒，預祝收視超越上一輯30.2點。

林夏薇與陳展鵬受訪時表示《逆天2》原班人馬合作，跟上輯相隔近3年播出，開心口碑不錯，林夏薇預告續集與展鵬的感情關係藕斷絲連：「今輯變五角關係，到底我倆箍煲成不成功呢？希望觀眾追劇有共鳴。我最難忘有場海邊戲，拍得很浪漫，講我內心難平伏，想跟展鵬分開又掙扎。」

展鵬聽到幕後人讚《逆天2》劇情更加緊張、刺激，包含警匪動作和浪漫愛情元素，而他正是劇中的動作擔當，認為連場打戲有睇頭，透露參與的動作演員是真僱傭兵：「班僱傭兵拍劇期間被召去烏克蘭，他們是外籍人士，手臂粗大，我最初見到都有點驚，他們出批㬹很犀利，（有沒有被打傷？）避到，好彩我近幾年拍得多動作，練過身手！他們拍過不少荷李活電影，受過專業訓練。」他又自嘲婚後幸福肥，導致身形不連戲，故開工前要節食和運動收身減了8磅。

林夏薇近期公私兩忙，新劇《黑色月光》剛煞科，便展開首飾生意：「實驗室培育鑽石生意，我想做幾年，今年終於正式開始，應該5月開網店，6、7月在內地與香港、新加坡和印度開零售店，最近很多加盟商傾合作，自己喜歡扮靚、帶出環保理念，希望大家可以用低成本擁有喜歡的鑽石。」

她無意放棄幕前工作，但要兼顧生意，一點都不簡單，笑說：「為了達成夢想，都幾累，不過讓自己學多點是好事。」問她經營的食肆，有沒有受市民北上消費影響？林夏薇認為大環境變化，有危亦有機：「食肆開了10幾間店如常運作，會盡量做，多謝街坊支持，之前經歷疫情也作出調整，多做外賣生意，今年守業為主。」

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（即時娛樂）