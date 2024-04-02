福祿壽訓練學院｜葉泓聲曾為郭富城伴舞5年 獲偶像羅志祥打氣勁感動 (16:07)

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》自首集播出後，表現優異的「大坑小G」葉泓聲（Gordon），因「好舞功」贏得網民支持及關注，Gordon模仿的羅志祥（小豬）本尊亦有回應，除了在Gordon上載表演片段留言打氣外，還在Ig限時動態轉發Gordon的表演短片兼留言打氣謂：「不要害怕被別人否定，最怕的是，自己先否定了自己，勇敢的去享受舞台，我們一起加油。」

對於獲小豬本尊親自打氣，Gordon感到「超乎想像」，令他很感動：「真係好開心，估唔到小豬真係注意到我，仲私信我為我打氣、鼓勵我，又讚我跳得好好，幫我注下好大強心針。」

Gordon指小豬是其偶像之一：「好多跳舞歌手都係我偶像，郭富城、陳偉霆同王嘉爾等，都係我偶像，我都一直好想去模仿佢哋。點解我今次會選擇扮小豬，因為城城已經畀（李）思捷扮到太出神入化，好難超越到思捷，我就喺思捷冇乜點扮過嘅人裏面，搵一個人出嚟扮；仲要小豬本身模仿都好叻，唱歌、跳舞同主持都一樣叻，我都想自己做到佢咁叻！」

Gordon與3位偶像甚有淵緣，先說小豬，Gordon曾於日本旅行期間偶遇對方，當時由於太興奮，Gordon忍不住高呼對方名字，小豬亦親切地跟Gordon合照，令Gordon開心手震。至於城城，原來Gordon是受城城啟發，18歲時加入Dancer行列，到19歲時正式成為城城演唱會Dancer，並為對方伴舞5年。

Gordon與韓國男團GOT7的成員王嘉爾（Jackson）識於微時，2人為同校同學，因為同樣喜歡跳舞而成為好友，Gordon大讚Jackson零架子：「佢係非常之好嘅人，去到𠵱家佢所有嘅騷，都會預位畀我睇，甚至乎預埋我屋企人，佢紅咗都冇忘記身邊嘅朋友以及同學。」

Gordon又說：「好多人認為天堂鳥解散咗之後，我會放低跳舞同唱歌，或者淨係見到我post自己生意或者家庭嘢，但我對跳舞唱歌演戲嗰份執著同熱誠仲喺度。呢段時間我有Keep住去跳舞同埋上堂學唱歌，咁樣到真係有機會表演嘅時候，就可以以更佳狀態去完成。我每一次收到劇本，我都會約朋友出嚟傾吓應該點樣演，我好多謝袁偉豪，佢會教我點樣去演戲，同埋點樣去做好同埋分析個角色。」

Gordon續指與袁偉豪（Ben）因合作《法證先鋒V》結緣，2人志趣相投，加上差不多時間升呢人父，故份外投契，Gordon說：「《法證V》係我第一部劇，拍嗰時係咁問阿Ben意見點可以演好啲，佢好好，好耐心咁教我，之後仲搵我做《好聲好戲》partner。」

（即時娛樂）