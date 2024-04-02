何啟華接受除褲挑戰 拉埋193落水 冇導演夢只喜歡創作 (16:58)

ERROR成員何啟華（阿Dee）今天（2日）到中環出席食店宣傳活動，他表示在飲食方面並不㤿憸，尤其愛吃辣和米線，笑說：「我父母是雲南人，DNA裡有米線血統。」雖然他很怕吃苦味，但也在活動突破心理關口，品嘗苦瓜飲品，發現自己原來已接受甘香味，他自爆最近搬屋變「獨居老人」，所住地方荒蕪得像沙漠，飲食要靠自己，他經常上網看煮食片段學入廚，過完農曆年體重急升，他笑言最拿手煮方便麵。

阿Dee最近為193（郭嘉駿）新歌《B出口》執導MV，193表示下周二MV點擊破100萬，就派阿Dee除褲慶祝，阿Dee稱接受挑戰，但會拉埋193落水：「我拍完除褲片，會再拍片除193條褲。」

阿Dee坦言做導演很大壓力，因為對作品有要求，最開心見到193喜歡MV：「做幕前有很多疑問，拍完MV明白做幕後是什麼一回事，更加有興趣，但我沒有導演夢，只喜歡創作，公司有資源的話，我腦內有幾個故事，想實踐拍電視劇。」

提到他昨天（1日）為電影《12怪盜》謝票，跟呂爵安（Edan）扮保安，阿Dee大爆是Edan出鬼主意，自己負責配合，覺得非常好玩：「 好玩到回不了過去，見到粉絲似望夫石，但認不出我們，我們擦身而過，坐上保母車笑不停，覺得粉絲們很慘。」

（即時娛樂）