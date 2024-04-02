張國榮離世21年 陳淑芬與500「哥」迷到寶福山送祝福 (17:06)

昨日（1日）是「哥哥」張國榮離世21年，陳淑芬（陳太）與兒子陳家豪到達寶福山，聯同「哥哥」生前好友連炎輝、前助手Kenneth、以及近500位來自香港、內地、日本、韓國、馬來西亞及澳洲等地的「哥」迷，一同在寶福山為「哥哥」送上祝福。陳太準備漂亮花飾和「哥哥」喜愛的食品，同時亦印製「哥哥」明信片送給「哥」迷，感謝大家遠道而來。

離開寶福山後，陳太趕赴澳門，出席《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》舉行的連串特別活動，包括：《霸王別姬》電影放映會、《繼續寵愛．二十年．音樂會》放映會及《繼續寵愛．二十一年》悼念儀式，讓「哥」迷們可分享「哥哥」經典作品和大家對他的懷念。

紀念展內「哥」迷絡繹不絕，大家感謝陳太對「哥哥」及「哥」迷心意，拉住陳太簽名合照留念。下午6時43分，陳太和「哥」迷們進行1分鐘默哀儀式，然後舉起手機燈光，和熒幕上的「哥哥」高唱《共同渡過》，告訴「哥哥」大家沒有忘記他，依然繼續寵愛張國榮。

今年是陳太入行50周年，陳太籌備《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，盼透過展覽分享她在演出行業的點滴。張國榮在陳太的事業里程和香港演藝發展，佔有很重要位置，今次紀念展設有較大空間，展示張國榮演藝作品，自開展以來，除了港澳「哥」迷外，內地和海外「哥」迷專程參觀。

（即時娛樂）