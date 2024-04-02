2024復活節電影票房｜《12怪盜》力壓《哥斯拉x金剛》及《功夫熊貓4》 (17:33)

今年復活節檔期（3月29日至4月1日）的電影票房總收入為$36,820,890。（大會提供）

復活節檔期上映的電影，收入最佳的電影是《12怪盜》，力壓《哥斯拉 x 金剛：新帝國》及《功夫熊貓4》。（Ig圖片/資料圖片）

今年復活節檔期（3月29日至4月1日）的電影票房總收入為$36,820,890，本港整體電影消費市道有上升趨勢，去年復活節同期（4月7日至4月10日）的票房總收入為$30,114,148，亦上升了22.27%，可見復活節檔期上映電影，受市民歡迎。

復活節檔期上映的電影，收入最佳的電影是《12怪盜》，4天票房為$13,206,877，而第二位是荷李活電影《哥斯拉 x 金剛：新帝國》，4天票房為$9,818,598，動畫電影《功夫熊貓4》票房為$5,379,676 排第3位。

（即時娛樂）