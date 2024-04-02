許冠傑尾場個唱兩度安歌 向張國榮致敬 梁詠琪擔任嘉賓 (17:51)

歌神許冠傑（Sam）昨晚（1日）在紅館舉行「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」尾場，氣氛熱烈，全場爆滿。Sam以自彈自唱聞名，與結他融為一體，舞台設計以結他為藍本，Sam站在結他形狀的舞台表演。

Sam昨晚唱完《做個自由人》後說：「今（昨）天是4月1號，這21年來每逢到這一天，我便會想起一個好朋友，我也很掛念他，大家知道是誰嗎？」不少觀眾大叫:「Leslie（張國榮）﹗」Sam接着說：「就是『哥哥』張國榮，大家記得嗎？我今（昨）晚選了一首他的歌送給他，希望他在天國也可以聽到，這首歌是《有誰共鳴》。」Sam獻唱此曲時，熒光幕展示哥哥照片，他又將歌曲最後一句歌詞改為：「夜闌靜問哥哥可感應」，以歌聲向哥哥傳達思念之情。

尾場的特別嘉賓是梁詠琪（Gigi），Sam介紹Gigi出場時說：「今（昨）晚有一位特別嘉賓，她原本去年已答應做我的嘉賓，但因為身體不適未能到場，她是我最疼惜的契女，你們知道是誰嗎？她就是Gigi梁詠琪。」Gigi在觀眾歡呼聲及掌聲下登場，Sam說：「今（昨）晚我會和她合唱一首英文歌《Somewhere Out There》。」

2人唱完後，Gigi便說：「我比較少唱英文歌，但我特別為今（昨）晚練習這首《Somewhere Out There》，因為我知道Sam唱很多英文歌，大家也很喜歡聽你唱。」Sam又問Gigi:「不如我們再唱一首中文歌。」

Gigi說:「我喜歡你很多中文歌，慢歌和輕快歌也喜歡，不如我們唱《夜半輕私語》，好不好？」Sam牽着Gigi的手，和她繞場合唱，他們邊唱邊走近歌迷，與他們握手互動。唱完此曲後，她表示很高興，終於能夠參與Sam的演唱會，並約定觀眾下次有機會再見。

接下來是點歌環節，由於尾場關係，貼心的Sam滿足歌迷願望，大唱多首金曲，現場觀眾聽出耳油。在唱完《這一曲送給你》後，他感性說：「多謝大家! 今（昨）晚之後，不知何時再能夠見面。希望大家再給我聽一次最熱烈的掌聲。」Sam接着說：「以下這首歌代表了我的心聲，因為大家的熱情，我才能站在舞台上，接下來將這一首《珍惜》送給大家。」

（即時娛樂）