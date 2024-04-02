黃偉文解釋Edan新歌歌名由來 原來跟吳鎮宇有關 (18:28)

呂爵安﹑吳君如﹑阮小儀和李蕙敏都有留言。（Ig截圖）

黃偉文在社交平台撰長文，解釋呂爵安新歌《油麻地 莎士比亞》的由來，原來跟吳鎮宇有關。（Ig圖片/資料圖片）

呂爵安（Edan）近日推出新歌《油麻地 莎士比亞》，歌曲由黃偉文（Wyman）操刀填詞，Wyman昨天（1日）在社交平台撰長文，解釋《油麻地 莎士比亞》的由來，當中更與吳鎮宇有關。

Wyman寫道：「初出道時，只要有人俾機會，我乜都做，為求學嘢，與增加人生的接觸面（當然也可以吓幫補捉襟見肘的買衫錢）。

做了電台幾年後，居然被一本當時很好銷量的八卦週刊邀請，每星期寫一篇明星專訪，後來當然發現其實真係唔係好適合自己，所以最後好似只係寫咗兩三期，但在那僅有的幾篇中，有一次是被安排訪問在藝員訓練班畢業了幾年，剛剛嶄露頭角，並且改用新藝名的吳鎭宇（本名「吳志強」，我做晒功課㗎。）半新人訪問半新人。

其他問答都不值一提，其實亦都真係唔記得咗，唯一有印象的，是當時被感動到的這一段：「我記得你初出道嘅時候，你係用真名吳志強嘅，而家改個藝名，係咪嫌真名太平凡呀？」

我懶尖銳咁問，當年流行刻薄，但我覺得為mean而mean就唔係太型，就同XXX冇分別，雖然mean 嘅能力我其實非常之有哈哈哈。

吳鎭宇聽了，不慌不忙不慍不火地說：『我爸爸媽媽其實都唔係受過好多教育，唔係識好多字，但係我相信，『吳志強』一定係用咗佢哋一生所識嘅字𥚃面最好嗰兩個而為我改嘅。』我聽了，即刻想喊，不只是羞愧於自己的懶牙尖嘴利，而是...係愛呀！作為一名普通程度有得揮的『黃偉文』，當然有雙重淚點。差不多30年後，這段故事變成了呂爵安的《油麻地 莎士比亞》。」

不少網民表示看完當年吳鎮宇的回應後，都相當感動，主唱的Edan也留言"So touching﹗"，阮小儀則留言：「真係愛呀！」

（即時娛樂）