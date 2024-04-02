大馬歌手黃明志愚人節傳「死訊」 今「復活」撰長文親揭真相 (19:44)

馬來西亞歌手黃明志在社交平台貼出黑白照，寫上「1983-2024」，後來公告告別式詳情，還有追思會現場佈置照片。黃明志的經理人公司回應傳媒：「4月1日晚上7點，的確會在富貴生命館舉辦黃明志告別式」。他的「死訊」被視為愚人節玩笑，他的朋友十分配合，送花籃到現場。有網民斥黃明志傳「死訊」玩得太過分，亦有指他增流量的手法太極端。

今日（2日）凌晨，黃明志「復活」並在社交平台自揭這次辦告別式的原因。黃明志直言短短一天內，感觸很深，看到真正關心他的人，也看到很多落井下石的人，他表示能看到自己的喪禮，體驗別人體驗不到的事情：「人生走到最後的體悟，就是無論你做的再怎麼了不起的事，成為再偉大的人，最後還是一樣會死。」黃明志表示過去一整年，發生很多，面對四面八方壓力，健康也出現警號，多次出入醫院急診：「加上身邊有許多朋友，陪了我13年的寵物，以及許多名人都離開了我們...讓我們都感到措手不及。」事件令他意識到「生前規劃」重要性，所以他寫了一首歌並拍了MV，也計劃辦一場生前告別式，計劃把它拍成紀錄片，目的想要把「生前規劃」分享給大眾。

黃明志解釋選在昨天愚人節，是想大家以輕鬆態度看待生前規劃，隔幾天便是清明節，希望大家排開「華人禁忌」，勇敢面對生命，也勇敢地面對死亡，好好規劃自己生前計劃，不要讓活着的人為身後事操心和難過。

（即時娛樂）