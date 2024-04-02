絲絲｜盧鎮業吳啟洋初相遇 眉來眼去勁曖昧 Phoebus首訪同志吧 (20:15)

ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》第6集《交叉點》以味道作為主題，名廚烈火（傅孟柏飾）某日發現自己味覺失常，到底是染疫後遺或是其他心理因素，他無從得知，只能惶恐度過。瑪嘉烈（廖子妤飾）嘗試用不同方法幫助他，但被對方拒之門外；另一邊廂，大衛（陳湛文飾）和Diamond（衛詩雅飾）決定一起開水餃店，建立他們的味道，但大衛始終覺得味道是舊比新好，在不知情况下，他吃了瑪嘉烈原為烈火煮的XO醬，更對這份種味道一試鍾情。

昨晚播出的第6集講述瑪嘉烈某日與朋友意外光顧Diamond和大衛的水餃店大文號，兩人交流為愛人烹飪心得，瑪嘉烈欣賞Diamond用心炮製「神秘餃」，Diamond被瑪嘉烈為愛人鑽研食譜的用心，這次相遇令瑪嘉烈把Diamond的神秘餃帶到烈火身邊，也令瑪嘉烈自製的XO醬經Diamond之手送到大衛眼前，瑪嘉烈和Diamond因水餃結緣，讓4人之間的絲絲開始交纏。

名廚烈火味覺是他自信所在，但當發現一切無緣無故地變味，信心也會動搖，烈火怪異表現更令二廚Paul（何華超飾）和甜品師Bella（李敏飾）無所適從，就連客人稍稍提一句，也令烈火產生對自己的質疑。見烈火陷入危機，瑪嘉烈願意與他面對，也想幫忙找出味覺失常根源，卻被烈火指她管太多，要她不要多事，只能一個人默默忍受委屈。

上集莎莎（麥詠楠飾）眼見阿臣（吳啟洋飾）與瑪嘉烈做義工時很投契，立即妒忌心大發，與一眾同志朋友吐苦水，覺得阿臣與另一個女人走得太近，眼見一眾Gay友都有愛情滋養，莎莎不禁質疑令愛人喜歡自己的「費洛蒙香水」是否有效，但聞著就不像是自己喜歡的味道：「乜愛情嘅味道係咁嘅咩？好攻鼻喎。」Harry（阿Bu飾）說：「啲人話熱戀期分泌嘅賀爾蒙，會令人聞唔到另一半身上嘅怪味，熱戀期一過，啲怪味就出返嚟，咪分手囉。」

認為自己只會一心一意堅持聞同一種味的莎莎卻發現，有時不只女人有威脅，連Gay友也可以有威脅，本想帶阿臣到Gay吧向一眾朋友介紹自己的男友，卻意外送羊入虎口，令自己的好閨密Gary（小野飾）與阿臣眉來眼去，為防自己難得尋覓的男友選被搶去，莎莎在Gary面前宣布自己與阿臣情侶關係，而無故「被拍拖」阿臣也沒抗拒，半推半就與莎莎結成情侶，置身事外的Gary則意味深長地看著他們。

小野、Phoebus在本集劇情初相遇，兩人一見即有默契，眉來眼去之下擦出曖昧情愫，在場的Buber則表情肉緊，一副「放開嗰個男仔」的神情。幸好本集Buber首先出擊，將Phoebus納為己有，險勝小野一仗。

Phoebus因拍《絲絲》第一次到訪同志吧，但原來台前幕後很多人都是首次去同志吧，對同志吧所知甚少，不過有《粉紅麻甩101》的Zelos及阿Bu加入為大家暖場，令整間吧氣氛充滿生氣，其他演員也因兩位演得放鬆自如。

（即時娛樂）