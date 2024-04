台灣花蓮附近海域今早(3日)發生7.3級地震,台灣三立新聞網報道,地震造成至少4死、711傷。身在台灣的周杰倫(周董)今早在社交平台限時動態寫道:「晃到不行,平安。」舒淇﹑王力宏和徐熙娣(小S)也在Ig留言願大家平安,力宏寫道:「這次真的好大。願大家都平安,都保重…That was a big one. Wishing blessings and safety to all。」小S則留言:「老天保佑,願大家都平安。」舒淇則說:「大家 出門小心 留意 平平安安」。

