余思霆花蓮老家塌櫃 蘇麗珊首遇地震驚魂未定 杜汶澤堅持完成小解 (14:27)

台灣花蓮附近海域今早（3日）發生7.3級地震，前華姐冠軍余思霆今早在Ig限時動態貼出花蓮老家照片，相中有櫃被震到塌下來，她寫道：「家裏人都沒事，花蓮的老家有點小意外，但家人都安全，謝謝大家的關心，希望沒有傷亡。」

身在台北的蘇麗珊昨晚（2日）到了當地，她首次遇到地震：「仲以為自己發緊夢，好似搭緊架船喺好大浪啲海上面咁，書架上面啲嘢都搖到郁嚟郁去，之前仲好糾結要唔要自己住酒店，好在因為怕自己一個瞓，搵咗間airbnb，房東係個媽媽，我仲喺牀上面呆咗諗緊咩事，佢即刻嗌我起身，我哋同佢隻狗狗攬埋一齊先無咁驚，希望在台灣的人都安全。」之後蘇麗珊貼自拍照報平安：「還有點餘震有點驚魂未定，but im okay!」

另外，受地震影響，機管局今早表示兩班由香港前往日本沖繩那霸機場的航班需折返，女星蘇皓兒原來亦在機上，她在社交平台限時動態貼出高空照，並留言：「去沖繩原機折返。」

身在台灣的杜汶澤，今早也在facebook留言：「以前在日本試過地震時冲涼然後整個人掉下來，感覺很差，所以剛才地震雖然我剛好在小解，但也堅持把排洩程序完成！感恩師父教導！黑帶沒白拿我終於做到腰馬合一...這樣陳述地震過程也是報平安的一種方法。希望大家都安好！愛你們所有人！」

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（即時娛樂）