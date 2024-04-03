花蓮地震｜MISIA台灣演唱會宣布取消：我一定會再來 (14:57)

日本「巨肺歌姬」MISIA上月中在九展Star Hall開騷，她原定明晚（4日）在台北國際會議中心TICC舉行演唱會，但因今早花蓮發生地震，據台灣傳媒報道，主辦單位稍早前發布取消公告，退票事宜稍後再公布：「原定於4月4日（星期四）在台灣台北國際會議中心（TICC）舉行的MISIA星空之夜XII台北演唱會，受到4月3日（星期三）早上台灣發生地震的影響，為考慮到影響以及觀眾和工作人員的安全，經過協商決定取消該演出。對於那些期待參加演出的觀眾，我們深感抱歉給您帶來了不便。非常感謝您的理解。

有關取消演出而產生的退票等詳細信息，我們將會隨後通知，請稍等片刻。在詳細信息確定之前，請妥善保管已購買的門票。我們向受災者致以深切的慰問。 願一切早日恢復正常，祈禱早日回復安寧」。

MISIA亦在社交平台發聲，向台灣粉絲予以深切慰問。MISIA坦言很擔心大家，祈禱大家都平安無事；官方粉絲頁有許多粉絲央求，希望只是延期，而非取消；主辦單位則表示此次地震非同小可，粉絲歌迷安全才是第一要務。

MISIA全文如下：「4月3日早上...就在今天早上，台灣發生了一場大地震。我非常擔心大家。希望向所有受災的人，他們的家人和朋友，以及所有受災害的人，致以深切的慰問。

原定於4月4日的「MISIA 星空現場XII」已經取消，但我一定會再次來台灣演出。現在，我祈禱大家平安無事，災害損失不會持續擴大。也希望災區能盡快復原。聽說餘震還在持續，請大家一定要小心。希望大家平安無事。」

另外，日本男星山田裕貴亦為台灣祈禱，希望將災害降到最低；生田斗真也特別用日文、中文以及英文發聲：「非常擔心沖繩以及台灣的大家」。

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（即時娛樂）