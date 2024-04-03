李駿傑親揭怒吼粉絲原因 教主機上補眠 Ian臨出發前先執行李 (16:04)

盧瀚霆表示會在機上補眠﹑李駿傑解釋怒吼粉絲原因（左圖）；姜濤表示準備在機上食幾餐，Ian表示今早才匆忙收拾行李。（劉永銳攝）

男團MIRROR今天（3日）出發，為《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》展開美加巡迴演出，此行包括三藩市、洛杉磯、紐約及多倫多4個城市。

12子今早11時許，分批到達機場，現場聚集約80名鏡粉，當中以盧瀚霆（Anson Lo，教主）和姜濤粉絲人數佔最多，有「神徒」（粉絲暱稱）表示於昨晚8點已霸位等候，她們寫上「美加巡演Good Show」打氣字句，預祝MIRROR演出順利。

12名成員之中，李駿傑（Jeremy）與教主最先出現機場，雖然略帶倦容，但教主仍向神徒揮手派心心，他表示準備借長途機時間睡覺休息。Jeremy提及日前謝票離場時，因被粉絲阻路，忍不住怒吼，情况甚為少見，Jeremy解釋為大家安全著想：「當時見有粉絲撞到汽車倒後鏡，表面好似冇事，但我覺得佢哋應該要照顧好自己。（邱士縉爆你打牌時好惡？）係呀，如果下次打牌佢唔鬆章畀我，一定鬧佢。」

姜濤與陳卓賢（Ian）同車到達，Ian表示沒時間執行李，今早6時才匆匆執拾，擔心有可能帶漏物件；他認為最緊要記得帶護照跟身，和此行為新歌錄音作準備。姜濤對於Ian臨出發才執行李，露出驚訝神情；近日瘦身略有成績的姜濤，準備上飛機再食幾餐，非常搞笑。

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（即時娛樂）